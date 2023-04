Cosnefroy put hoop uit optreden Van der Poel in vorige Amstel: “Pogacar is te kloppen”

Benoît Cosnefroy werd in de Amstel Gold Race van vorig jaar met miniem verschil verslagen door Michal Kwiatkowski. Zondag keert de Fransman terug in Zuid-Limburg voor revanche, maar om te winnen, moet hij wel Tadej Pogacar verslaan. De renner van AG2R Citroën ziet echter kansen om de Sloveen te kloppen, vertelt hij in gesprek met Het Nieuwsblad.

In de Amstel Gold Race van vorig jaar bleven Cosnefroy en Kwiatkowski de nummer drie, Tiesj Benoot, met tien seconden voor. In het het groepje daarachter, waaruit de Fransman en de Pool waren weggereden, sprintte Mathieu van der Poel naar plek vier. “Van der Poel zat vorig jaar ook in de kopgroep en hij deed uiteindelijk ook niet mee voor de overwinning”, zegt Cosnefroy uit. “Het is dus niet zomaar gewonnen spel voor één van de Grote Drie als zij aan de start staan. En al zeker niet in de Amstel Gold Race.”

“De klimmetjes zijn zondag toch net iets korter dan bijvoorbeeld in Luik. Ze volgen mekaar wel in ijltempo op, maar tussenin zijn er ook vlakkere passages, waar de wind vrij spel heeft. Dat maakt het lastig om alleen aan te komen. Tadej start als favoriet, maar hij is te kloppen, ook al zal het zeker niet makkelijk zijn. De Amstel is altijd weer een open koers die alle kanten uit kan. Je kan er net zo goed met dertig man naar de finish gaan. Dat is dan weer een scenario dat mij niet ligt.”

Brabantse Pijl

AG2R Citroën won woensdag de Brabantse Pijl dankzij Dorian Godon. Cosnefroy zelf eindigde nog als derde, al had hij niet het allerbeste gevoel. “Ja, ik reed zeker niet met superbenen rond. Daar zat de regen voor veel tussen. Ook Dorian zei achteraf dat hij zich niet eens ijzersterk voelde. Ach, als aanloop naar de komende week was het een goeie training en als ik niet in vorm was, kon ik niet derde worden, natuurlijk. Dat Dorian ons de zege schonk, betekent wel dat ik sereen en kalm naar de Amstel kan toeleven.”

