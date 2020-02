Coronavirus hindert Nederlanders in Tour de Langkawi

Komende vrijdag start in Maleisië de Tour de Langkawi, een 2.Pro-koers. André Looij en Jeroen Meijers zijn twee van de drie Nederlanders op de startlijst, maar hun aanloop naar de ronde verloopt moeizaam. Ze rijden namelijk voor een Chinese ploeg. Alle Chineze renners en stafleden kunnen echter niet afreizen vanwege een reisverbod. De reden: het coronavirus.

In de wandelgangen van het peloton zong het gerucht rond dat – in navolging van de Tour of Hainan – ook de Maleisische rittenkoers niet zou doorgaan. “Op dit moment zijn we onderweg naar Langkawi en gaat alles gewoon door”, vertelt Meijers vanuit Maleisië aan WielerFlits. “Wel hebben de overige Chinese ploegen afgezegd, op die van ons na (SSIOS Miogee, red.). Ook rijden we zonder onze Chinese renners en zonder de stafleden afkomstig uit China. Die wilden in eerste instantie wel komen. Maar de startlocatie is op een eiland waar de Maleisische overheid op dit moment geen Chinezen toelaat.”

Naast Looij en Meijers staan er nu namens SSIOS Miogee een Griek, een Filipijn, een Uruguayaan en een Spanjaard aan de start. “Het is voor ons alleen wel een dingetje”, legt Meijers uit. “De staf zou met al het nieuwe materiaal komen: fietsen, kleding, wielen, voeding, et cetera. We hebben nu een vervangende mechanieker, verzorger en ploegleider uit de Filipijnen, Indonesië en Thailand. Wedstrijdvoeding hebben we gekocht van een andere ploeg en van huis meegenomen. Iedereen heeft ook een setje reservewielen meegenomen en we rijden in de kleding van vorig jaar. Behelpen, zullen we maar zeggen.”

‘Het virus houdt ons wel bezig’

De twee Nederlanders volgen het nieuws rondom het corona-virus uiteraard wel. “Maar toch ben ik er niet echt mee bezig”, stelt Looij. “Als het – zoals in Hainan – te gevaarlijk is voor de renners of als het onverantwoordelijk is, dan gelasten ze de wedstrijden wel af. Natuurlijk let je er wel op en was ik hier extra vaak mijn handen. Maar een mondkapje heb ik niet mee.” Ook Meijers is er niet te veel mee in de weer. “Je volgt de ontwikkelingen op de journaals en in het nieuws, maar verder ben ik er niet al te veel mee bezig geweest. Het is voor ons toch een ver-van-ons-bed-show”, vindt de 27-jarige Noord-Brabander.

“We koersen voorlopig ook niet in China, dus het virus houdt me niet tegen om af te reizen naar Azië”, gaat Meijers verder. “Volgens mij zag ik ook nog iets voorbij komen dat iedere ploeg een extra gezondheidscontrole van de organisatie krijgt. Maar hoe dat precies werkt, weet ik niet.” De voormalige renner van Roompot-Nederlandse Loterij won vorig jaar nog twee etappekoersen in Azië. “Het gaat best wel goed. Ik ben nog niet in topconditie, maar mijn basisniveau is wel goed. Ik ben benieuwd wat ik kan in dit veld.” Naast Looij en Meijers, rijdt ook Roy Eefting (Sapura Cycling) in de Tour de Langkawi.

Komende week lees je een uitgebreid dubbel-interview met Looij en Meijers over hun avontuur in Azië.