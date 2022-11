Corné van Kessel vindt in Deschacht-Hens-Maes nieuwe ploeg

Corné van Kessel zal vanaf 1 januari 2023 uitkomen voor Deschacht-Hens-Maes. De 31-jarige Nederlander komt over van Tormans Cyclo Cross Team, waar hij niet kon rekenen op een verlenging van zijn aflopende contract.

Van Kessel tekent voor twee jaar bij de ploeg van algemeen manager Guido Verschueren, die blij is met de komst van de Nederlander. “Als ploeg zien we de komst van Corné als een sterke sportieve stap voorwaarts. Hij heeft de afgelopen jaren bewezen een vaste waarde te zijn in de top-10 van het internationale veldrijden. Wij hopen als team het laatste ontbrekende stukje te zijn die de puzzel in elkaar doet vallen om regelmatig mee te dingen naar een podiumplaats. We kijken er alvast naar uit om de samenwerking op te starten.”

Van Kessel heeft het in een persbericht eveneens over een stap vooruit. “Ik ben blij dat ik tot dit jonge, ambitieuze team kan toetreden. De kansen die ik er krijg, wil ik met beide handen grijpen om mij effectief in de top-vijf te manifesteren. Het viel me ook op hoeveel aandacht er wordt besteed aan de samenwerking en communicatie tussen staf en renners.”

Op 1 januari zal hij in de X2O-veldrit van Baal, in de thuisbasis van de geel-blauwe formatie, zijn nieuwe outfit tonen. De ervaren crosser zal de komende weken echter eerst nog te zien zijn in de kleuren van zijn huidige ploeg Tormans. Van Kessel maakt vrijdag in de Superprestigecross van Niel zijn rentree in het veld na een periode met blessureleed. Hij brak een maand geleden in Lichtaart bij een val op training zijn sleutelbeen en kwam sindsdien niet meer in actie.