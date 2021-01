Corné van Kessel mikt op top 10 tijdens WK veldrijden: “Ik voel me uitstekend”

Corné van Kessel hoopt na zijn toptienplaatsen in Hamme en Overijse ook komend weekend op het WK in Oostende bij de beste tien te eindigen. Een jaar geleden reed hij tijdens het WK in het Zwitserse Dübendorf nog naar de zevende plaats.

“Na het trainingskamp met het team voel ik me uitstekend. Dat resulteerde in een zesde plaats in Hamme en een achtste plaats in Overijse. Ook op het wereldkampioenschap heb ik de ambitie om in de top tien te eindigen”, laat Van Kessel weten via zijn ploeg Tormans. Voor de 29-jarige renner wordt dit zijn achtste wereldkampioenschap bij de elite, waarvan zijn vijfde plaats in het Luxemburgse Bieles in 2017 zijn beste resultaat was.

Het parcours in Oostende is Van Kessel onbekend. “Maar dat geldt, behalve voor de Belgen, voor iedereen. Het is na het Belgisch Kampioenschap van enkele jaren geleden namelijk slechts de tweede keer dat er een veldrit georganiseerd wordt. Toch denk ik dat de Belgen er geen voordeel uit halen, want we krijgen deze week namelijk nog een aantal keren de kans om de omloop te verkennen. Daarom plan ik dit jaar wel een verkenning daags voor de wedstrijd.”

“Vooral de strook over het zand spreekt me enorm aan. Ik bekijk dit WK als elke andere veldrit en ga er vol motivatie naartoe”, zegt hij tot slot.