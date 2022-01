Corné van Kessel: “Mijn lichaam gaf geruststellende signalen”

Voor Corné van Kessel was de tiende plaats in de X2O Trofee Herentals afgelopen woensdag een bemoedigend resultaat. “Tijdens het eerste deel van wedstrijd, gaf mijn lichaam geruststellende signalen, wat de gevolgen van mijn val in Baal betreft”, liet Van Kessel na afloop van de cross weten. Dit is goed nieuws voor de Nederlander met het oog op het NK van aanstaande zondag.

Van Kessel kwam op 1 januari hard ten val kwam in de GP Sven Nys en wist de dag erna de Wereldbeker in Hulst niet uit te rijden, maar bracht de wedstrijd in Herentals dus wel tot een goed einde. Toch is hij er nog niet helemaal gerust op, dat hij zondag optimaal kan presteren. “Ondanks het goede begin, kon ik mijn kracht nog niet volledig kwijt en voelde ik ook de effecten van mijn fysiobehandelingen. Het is natuurlijk niet onlogisch dat het wat tijd neemt om te herstellen van zo’n zware valpartij en dat ik vandaag dus niet met de besten mee kon.”

“Maar ik hoop dat dit komende zondag op het Nederlands kampioenschap in Rucphen anders is”, sluit de 30-jarige veldrijder van Tormans Cyclocross Team (de veldritploeg van Circus-Wanty Gobert) af. Tijdens dat NK in Rucphen lijkt Van Kessel – samen met Lars van der Haar – één van de grote kanshebbers voor het rood-wit-blauw. Zesvoudig Nederlands kampioen Mathieu van der Poel is namelijk niet van de partij: MVDP komt deze winter vanwege een slepende rugblessure niet meer in actie in het veld.