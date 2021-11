Corné van Kessel loopt knieblessure op tijdens EK veldrijden

Corné van Kessel haalde zondag de finish van het Europees kampioenschap veldrijden niet. De 30-jarige crosser van Tormans-Circus kwam in de eerste ronde op de VAM-berg ten val en daarbij liep hij een knieblessure op.

“Een valpartij kort na de start”, schrijft Van Kessel zondagavond op sociale media. “Ik had daarna de kracht niet om terug te vechten. Mijn knie deed te veel pijn om nog door te gaan.” Uiteindelijk stapte de Brabander na vier rondes uit de wedstrijd.

Ondanks de opgave van Van Kessel had de Nederlandse ploeg toch wat te vieren, want Lars van der Haar veroverde de Europese titel. Joris Nieuwenhuis eindigde als achtste en de derde thuisrijder in de uitslag bij de elite-mannen was Stan Godrie op de twintigste plaats.

Crash after the start! I didn’t had the power to fight back, My knee hurts too much to continue. #ek #vamberg pic.twitter.com/ND9igwKhHN

