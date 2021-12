Corinne Poulidor vertelt verhaal achter Tour-lach Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel veroverde afgelopen zomer de harten van de Fransen door met een dubbele krachtsexplosie op Mûr-de-Bretagne naar zijn Tour-ritzege te flitsen. Daarbovenop kwam nóg een vette prijs: de renner van Alpecin-Fenix had net genoeg voorsprong opgebouwd om ook de gele leiderstrui te veroveren. Iets dat zijn grootvader Raymond Poulidor nooit lukte.

De legendarische Fransman overleed op 13 november 2019. Hij won in zijn carrière talloze grote wedstrijden, maar Poulidor is onder de Fransen vooral geliefd vanwege zijn vele ereplaatsen in de Tour de France. Hij werd drie keer tweede in het eindklassement en vijf keer derde. Het geel droeg hij echter nooit. Het leverde hem de bijnaam De Eeuwige Tweede op en tot zijn dood bleef hij mede daarom de chouchou van het Franse publiek. Dankzij Van der Poels zege tijdens de tweede rit van de Ronde van Frankrijk, omarmde het land Poulidors Nederlandse kleinzoon. En MVDP werd opslag verliefd op de Tour.

Dat vertelt moeder Corinne Poulidor in het Algemeen Dagblad. “In de tijdrit op dag vijf kwam dat er echt uit. Dat had hij nooit voor mogelijk gehouden. Vanaf kilometer één tot de finish overal mensen. De kans dat hij de gele trui die dag zou behouden was heel klein, maar het publiek heeft hem geholpen. Hij vond het ongelooflijk. Door zijn opa wist hij wel hoe groot de Tour was. Elk jaar was hij verbaasd dat er nog zoveel mensen naar zijn opa toe kwamen, terwijl die al zo lang gestopt was. Die populariteit kende Mathieu wel, maar door er zelf te fietsen besefte hij nu écht hoe het is. En hoe groot een gele trui in Frankrijk is, dat wist hij niet. Nu wel. Ik denk dat ze in Frankrijk in Mathieu een tweede Poulidor zien.”

De Française haalt ook een mooie anekdote op over de glimlach van haar zoon op het podium na zijn ritzege (zoals te zien boven dit artikel), vlak na zijn emotionele flashinterview. Vanwege de coronarestricties konden moeder Corinne, vader Adrie en Van der Poels vriendin Roxanne Bertels niet bij het podium komen. “We stonden daardoor niet dichtbij, maar in het weiland waar de helikopters van de televisie landen. Mathieu was echt aan het kijken. ‘Waar zijn ze? Waar zijn ze?’ In één keer ziet hij ons en doet zijn mondkapje naar beneden. Dat is het moment van de foto. Zo’n glimlach hebben we niet vaak gezien bij Mathieu. Ons avontuur van de Tour de France.”