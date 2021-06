Emoties bij Mathieu van der Poel na dubbelslag: “Deze is voor mijn opa”

Mathieu van der Poel heeft een magistrale dubbelslag geslagen in de Tour de France. De kopman van Alpecin-Fenix won de etappe op Mûr-de-Bretagne en greep de gele trui. De emoties vierden hoogtij na afloop. “Ik heb er geen woorden voor. Deze is voor mijn opa natuurlijk”, doelde hij op zijn grootvader Raymond Poulidor.

Van der Poel plaatste op de eerste keer Mûr-de-Bretagne al een aanval. Dat was met een gedachte. “Ik gokte een beetje, want ik had alles gezet op de eerste beklimming. Ik had die bonificatieseconden nodig als ik de gele trui wilde hebben. Het was ook mijn laatste kans op die trui. Dit is ongelooflijk”, jubelt hij.

Bij het passeren van de finish wees Van der Poel naar boven. “Dat was naar mijn opa natuurlijk”, aldus de kopman van Alpecin-Fenix. Poulidor was een van de grootste wielrenners van Frankrijk. PouPou overleed twee jaar geleden, eindigde meermaals op het podium van de Tour, maar droeg nooit de gele trui.

Omdat Van der Poel eerst al acht seconden bonificatie pakte, aan de finish tien seconden boni’s pakte én acht seconden wegreed van Alaphilippe heeft hij nu acht seconden voorsprong op de Fransman in het klassement.