woensdag 13 september 2023 om 16:53

Corendon maakt terugkeer als hoofdsponsor in het veldrijden

Crelan-Corendon, zo zal de veldritploeg van de broers Philip en Christophe Roodhooft het komende seizoen heten. Dat is opvallend, want Corendon heeft een al stevig verleden in de wielersport.

In 2014 begon de samenwerking met de broers Roodhooft, als hoofdsponsor van de Corendon-Kwadro-ploeg. Leurens Sweeck maakte toen al deel uit van de ploeg, en hij zal – samen met Belgisch kampioene Sanne Cant – ook nu voor topprestaties moeten zorgen. Via Beobank-Corendon en later Corendon-Circus, bouwde de Nederlandse touroperator later ook mee aan de groei van de wegploeg. Tot eind 2019 de wegen van de twee partijen scheidden.

“Het was niet moeilijk om hen te overtuigen om terug in de ploeg te stappen”, aldus manager Philip Roodhooft. “Ik moest de vraag niet eens stellen. We gingen samen op de koffie, en van het een van het ander. We kennen elkaar al negen jaar, en ik ben Corendon ook altijd blijven volgen.”

Bij Corendon zien ze één belangrijke reden om hun sponsoractiviteiten te hernemen. “Onze naamsbekendheid is nog niet zo hoog in België als in Nederland. Maar onze plannen in België zijn groot: we willen daar twee eigen hotels openen en vanuit Brussel veel meer reizigers vervoeren. Door corona zijn we met sponsoring moeten stoppen, maar we hebben nog altijd een bijzondere vertrouwensrelatie”, vertelt Corendon-oprichter Atilay Uslu.