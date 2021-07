Coquard buiten tijd in Tignes: “Door de kou wakkerde de pijn in mijn rug aan”

Bryan Coquard moet in zijn vijfde deelname de Tour de France voor het eerst vroegtijdig verlaten. In de etappe naar Tignes haalde de sprintkopman van B&B Hotels de tijdslimiet niet, waardoor hij de strijd moest staken.

“Ik wist dat het een zware dag zou worden, maar ik had nooit verwacht dat het zo zou eindigen”, liet Coquard naderhand via zijn ploeg weten. “Op de Col des Saisies zat ik nog in het peloton, maar in de afdaling kreeg ik het heel koud. Ik moest stoppen om warme kleren, handschoenen en een regenjas aan te trekken. Door de kou wakkerde de pijn in mijn onderrug aan, die ik aan mijn val in de openingsetappe had overgehouden.”

Uiteindelijk kwam de Franse sprinter drie minuten tekort om verder te mogen rijden in de Tour. “Ik heb tot het einde gevochten. Ik heb alles gegeven, maar het was een heel zware dag. Het is wat het is. Het zijn de wetten van de sport.” Daarmee ziet B&B Hotels zijn tweede renner uitvallen in de Tour. Eerder moest de ploeg, die op een wildcard actief is in de Ronde van Frankrijk, al van Cyril Lemoine afscheid nemen.

Cofidis

Overigens is Coquard mogelijk aan zijn laatste maanden bij B&B Hotels bezig. Vorige week wist Het Nieuwsblad namelijk te melden dat de 29-jarige renner volgend seizoen in de kleuren van het Franse WorldTeam Cofidis rijdt.