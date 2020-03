Contractbesprekingen Thomas De Gendt tijdelijk ‘on hold’ gezet vrijdag 6 maart 2020 om 17:16

In welk truitje fietst Thomas De Gendt volgend jaar? Zijn huidige ploeg Lotto Soudal en de Belg willen graag met elkaar verder, maar hervormingen aangaande de sociale zekerheidsbijdrage in België houden de onderhandelingen op. Intussen kijkt hij om zich heen.

De Gendt is al sinds 2015 onder de pannen bij Lotto Soudal en verlengde twee jaar geleden zijn doorlopende contract tot eind 2020. De renner wil het liefst zo snel mogelijk verlengen, net als de ploeg, maar door de ophanden zijnde hervormingen van de sociale zekerheidsbijdrage liggen de onderhandelingen momenteel stil. “Het team wil de mogelijke gevolgen afwachten. Er is dus voorlopig geen akkoord”, vertelt De Gendt in Het Laatste Nieuws.

In de Belgische politiek is het huidige fiscale systeem voer voor discussie. Momenteel betalen topsporters een gunstig tarief aan sociale zekerheidsbijdrage, maar meerdere politieke partijen hebben twijfels bij de eerlijkheid van zo’n gunstregime en willen dit afschaffen. Profrenners zouden dan voortaan met hetzelfde tarief belast worden als andere werknemers. “In het slechtste geval wordt dat 25 procent per renner”, zegt De Gendt.

“Waarmee je, alle rennerslonen samen gerekend, uitkomt op een bedrag tussen de anderhalf en twee miljoen euro extra”, vervolgt de rasaanvaller, die in november 33 jaar werd. “Het is niet dat Lotto Soudal elk jaar twee miljoen euro overschot heeft. Ze moeten dat geld dus ergens gaan halen. Via de huidige of nieuwe sponsors. Of…door renners te laten vertrekken. En te besparen, met andere woorden.”

Afwachten

De Gendt kan nu alleen maar afwachten. Dat het de bedoeling was om de overeenkomst vóór Parijs-Nice te kunnen afronden, vertelt hij. “Maar dat is helaas nog niet kunnen gebeuren. De onderhandelingen zijn op de lange baan geschoven. Niet dat Lotto Soudal een probleem had met het voorstel dat mijn manager en ik hebben gedaan. Alleen kunnen ze er voorlopig niet op ingaan. Wat mij dan weer de vrijheid schenkt om ondertussen eens rond te kijken op de markt.”