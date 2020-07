Contador: “Transfer Froome vind ik heel logisch” maandag 20 juli 2020 om 16:51

Alberto Contador begrijpt dat Chris Froome de deur achter zich dichttrekt bij Team Ineos en naar Israel Start-Up Nation vertrekt. De voormalige rivaal denkt dat Froome bij een andere ploeg het Team Ineos lastig kan maken. “De transfer van Froome kan alles nog spannender maken”, zegt Contador tegen Cyclingnews.

“Ik vind de transfer heel logisch”, aldus de Spanjaard. “Hij heeft vier keer de Tour de gewonnen, de Giro en de Vuelta en hij voelt dat hij nog steeds sterk genoeg is om mee te strijden in deze wedstrijden. Ik denk dat Bernal een renner is die zijn stempel drukt op het komende tijdperk. Hij groeit heel snel. Als Froome bij Team Ineos was gebleven, had hij zijn doelen moeten veranderen of moeten gaan werken voor Bernal.”

Ondersteuning voor Froome

Contador ziet een win-winsituatie. “Israel Start-Up Nation wil een niveau omhoog en in theorie kan je nog geen nieuwkomers presenteren tot augustus. Maar ik ben er zeker van dat zij om zich heen kijken voor renners die Froome kunnen ondersteunen. Anders kan je als ploeg ook niet profiteren van wat Froome je te bieden heeft”, legt ‘El Pistolero’ uit.

Kan Froome volgend jaar dan ook Team Ineos het vuur na aan de schenen leggen? “We moeten Jumbo-Visma niet vergeten”, zegt Contador. “Zij kunnen Team Ineos tot het uiterste dwingen, maar de transfer van Froome kan alles ook nog spannender maken. Dat is zeker. […] Voor mij zal Froome volgend jaar zeker nog een van de topfavorieten zijn in de Tour de France.”

Geen comeback Contador

Overigens laat de 37-jarige Contador in het interview weten dat hij een comeback als wielrenner uitsluit. Niet lang geleden reed hij nog een nieuw record van de Everesting Challenge. “Ik hou van koersen en ik volg het heel graag, maar ik heb het wielrennen op de best mogelijke manier verlaten”, zegt de in 2017 gestopte Spanjaard.