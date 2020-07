Alberto Contador zet nieuw record Everesting Challenge vrijdag 10 juli 2020 om 14:40

EF Pro Cycling-renner Lachlan Morton is zijn Everesting Challenge-record kwijt aan niemand minder dan Alberto Contador. El Pistolero heeft afgelopen week op de Navapelegrín-klim in Segovia een nieuwe recordtijd gezet. Hij had twee en een halve minuut minder nodig voor 8.848 hoogtemeters.

Contador koos voor de steilste kilometer van de 6,5 kilometer klim. Dat was goed voor een gemiddeld stijgingspercentage van bijna 12% en maxima die de 20% aantikten. Om aan de 8.848 hoogtemeters te komen, moest de 37-jarige Spanjaard liefst 78 keer omhoog. En dat lukte hem in 7 uur, 27 minuten en 20 seconden.

Voor de inmiddels gestopte Contador was zijn Everesting-poging ook een kans om zijn nieuwe fietsenmerk in de schijnwerpers te zetten. “We wilden ook enkele materialen testen en kijken hoe het zich zou gedragen in bepaalde situaties, ook tegen de grens”, zegt hij. “We waren wat aan het grappen over het doen van een challenge, en na veel reacties werden wij aangemoedigd om dit te doen.”

Lachlan Morton

Voor de zekerheid deed Contador nog enkele beklimmingen extra, waardoor hij eindigde met 8.928 hoogtemeters binnen 139,9 kilometer. Het record is dan ook goedgekeurd door Hells 500, dat de Everesting-records beoordeelt. Lachlan Morton heeft dus afscheid moeten nemen van zijn record (7u29m57s), dat hij eind juni in Colorado wist te rijden op de Rist Canyon Road-klim.

De Everesting Challenge heeft de afgelopen, koersloze periode aan populariteit gewonnen. Het is een uitdaging waarbij een klim zo vaak opgereden wordt dat je aan 8.848 hoogtemeters komt, de hoogte van de Mount Everest.