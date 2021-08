Connor Swift eindwinnaar Tour Poitou-Charentes, slotrit voor Clément Carisey

Connor Swift mag zich de eindwinnaar noemen van de Tour Poitou-Charentes. De Britse coureur van Arkéa-Samsic greep donderdag in de tijdrit de macht in het klassement en zijn leiderstrui hield hij vast in de slotrit naar Poitiers. De zege in die laatste etappe ging naar Clément Carisey van Delko, die vanuit de vroege vlucht wist te winnen.

De kopgroep van de dag bestond uit Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec), Clément Carisey, Julien Trarieux (Delko), Julien Duval (AG2R Citroën), Artem Nych (Gazprom-Rusvelo), Florian Maître (TotalEnergies), Robin Carpenter (Rally) en Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma). Zij pakten een voorsprong van om en nabij de drie minuten, terwijl in het peloton Arkéa-Samsic en Groupama-FDJ het tempo bepaalden.

In de finale rond Poitiers, met in het lokale rondje een klimmetje van 500 meter aan 8,1%, spatte de kopgroep uiteen. Het was Delko-renner Carisey die voor de solo koos en standhield tot op de streep. Een paar seconden achter hem werd zijn Italiaanse medevluchter Ravanelli tweede, voor Carpenter.

Het uitgedunde peloton, waar Elia Viviani en Thibaut Pinot uitgeschakeld werden door een val, kwam net te laat om nog voor de ritzege te strijden. Simone Consonni kwam tot op het wiel van de groep-Ravanelli, maar strandde op de vijfde plaats. De leidende positie van Connor Swift (Arkéa-Samsic) in het algemeen klassement kwam niet meer in gevaar. De Brit wist zich op die manier te verzekeren van de eindzege in de Franse rittenkoers.