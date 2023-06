Combaud loopt meerdere breuken op bij val in Critérium du Dauphiné

De tweede rit van het Critérium du Dauphiné heeft voor de nodige slachtoffers gezorgd. Niet alleen Steven Kruijswijk en Steff Cras moesten de wedstrijd na een val verlaten, ook Romain Combaud kneep in de remmen. De Franse renner van Team DSM staat voor een langere revalidatie.

Combaud was vroeg in de tweede rit betrokken bij een valpartij. Hij was niet de enige die uit de koers stapte, want ook Steff Cras en Steven Kruijswijk gaven op. Cras brak zijn elleboog, Kruijswijk hield een gebroken bekken en sleutelbeen over aan de val en de 32-jarige Combaud heeft ook last van enkele botbreuken.

“Medische controles en röntgenfoto’s in het ziekenhuis hebben helaas uitgewezen dat Romain Combaud last heeft van een gebroken sleutelbeen en schouderblad. Romain gaat nu naar huis en richt zich eerst op zijn herstel. Heel veel beterschap!”, laat Team DSM weten via social media.

Combaud is bezig aan zijn derde seizoen in dienst van Team DSM. De Fransman rijdt bij de Nederlandse ploeg vooral in dienst van anderen. De renner heeft nog een doorlopend contract tot eind 2024.