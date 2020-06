‘Colombiaanse renners vliegen in juli naar Europa’ donderdag 4 juni 2020 om 15:23

De Colombiaanse wielertoppers Egan Bernal, Nairo Quintana en Fernando Gaviria zullen volgens sportkrant AS op tijd de oversteek maken naar Europa. De bedoeling is om de chartervlucht – geregeld door de Colombiaanse wielerbond – in de eerste twee weken van juli naar Europa te sturen.

De Colombiaanse regering verlengde onlangs het internationaal vliegverbod tot 31 augustus. Dat was aanvankelijk geen goed nieuws voor de Colombiaanse renners die momenteel in hun thuisland verblijven. De wielerfederatie was al snel druk bezig om een oplossing te vinden voor renners die over een tijdje naar Europa moeten reizen voor onder meer de Tour de France.

Eind mei kwam naar buiten dat de Colombiaanse wielerbond een chartervlucht probeert te regelen voor alle renners die in juli naar Europa moeten reizen. De voorzitter van de federatie probeerde bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bij het Ministerie van Sport speciale vergunningen aan te vragen. In het ideale scenario reizen de renners midden juli naar Europa.

In het vliegtuig is niet alleen plek voor de bekendste wielrenners. Zo denkt de wielerfederatie ook aan coureurs die uitkomen op continentaal niveau en aan renners die actief zijn in het beloftencircuit. De eerste WorldTour-wedstrijden worden georganiseerd in de maand augustus, de Tour start op 29 augustus in het Zuid-Franse Nice.