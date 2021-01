Colombiaans kampioenschap op de weg voorlopig van de baan

Het blijft afgelastingen regenen. Niet alleen in Europa, maar ook in Zuid-Amerika is er al door diverse wedstrijden een streep gegaan. Ook het Colombiaans kampioenschap op de weg heeft er nu aan moeten geloven, zo maakte de nationale federatie bekend.

De Colombiaanse wielerbond had de nationale titelstrijd van 4 tot en met 7 februari gepland in Pereira. De burgemeester van de hoofdstad van het departement Risaralda heeft echter de stekker eruit getrokken vanwege toenemde aantal coronagevallen.

De bond heeft nog niet geopenbaard op welke datum het nu mikt. Daarnaast wordt aangenomen dat de regerende kampioenen hun kampioenstricot voorlopig kunnen blijven dragen, al zijn door de bond hier eveneens geen mededelingen over gedaan.

Overzicht: Deze wielerkoersen zijn afgelast in het seizoen 2021