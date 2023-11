maandag 13 november 2023 om 12:15

Colombia houdt van Wout: mensenmassa bejubelt Van Aert voor en tijdens granfondo

Wout van Aert heeft veel fans in Colombia. Dat is wel duidelijk naar de Giro del Rigo, een granfondo door het Colombiaanse hooggebergte. Van Aert reed de tocht op uitnodiging van Rigoberto Urán, het gezicht van de cyclo, en kon rekenen op de nodige aandacht.

Van Aert kreeg vrijdag al een warm welkom, toen hij aankwam op de luchthaven. Maar voor de start van de Giro del Rigo zondagochtend was de belangstelling nog groter. De Belgische renner van Jumbo-Visma verscheen – na een enthousiaste aankondiging van de speaker – op een podium waar een uitzinnige menigte hem onthaalde.

"Wout Van Aert y el recibimiento de ídolo por parte del público colombiano en el Giro de Rigo 2024" Van Aert fue ovacionado, cuando fue presentado ante el público colombiano, en el que tuvo un gran recibimiento por parte de todos."Que ídolo".😍🤗 https://t.co/ADGEcV42X7 pic.twitter.com/pfz0dQGpCk — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) November 12, 2023

Daarna was het tijd om op de fiets te springen voor de Giro del Rigo. Wielertoeristen konden kiezen voor een afstand van 90 of 160 kilometer, in de buurt van hoofdstad Bogota. Van Aert koos voor de langste afstand en zat zo’n vier uur op de fiets. De route had 2277 hoogtemeters.

Naar schatting werden Van Aert en de andere vijfduizend deelnemers – onder wie Urán, Sergio Higuita (BORA-hansgrohe) en Óscar Sevilla (Medellín-EPM) – aangemoedigd door zo’n dertigduizend toeschouwers. De Belg ging niet met de zege lopen, maar kwam rustig over de finish. De toertocht geldt als het begin van zijn voorbereiding op zijn veldritcampagne en het volgende wegseizoen. Volgens Het Laatste Nieuws betwist Van Aert vijf crossen deze winter.