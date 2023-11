vrijdag 10 november 2023 om 14:21

Wout van Aert warm onthaald bij aankomst in Colombia: “Wauw van Aert?”

Wout van Aert is aangekomen in Colombia voor zijn deelname aan El Giro de Rigo. De Belg zal aanstaande zondag samen met Rigoberto Urán, het gezicht van de wedstrijd, de granfondo afwerken. Bij zijn aankomst in de luchthaven werd Van Aert alvast warm onthaald.

De Giro del Rigo is een granfondo voor wielertoeristen over een afstand van 90 of 160 kilometer door het Colombiaanse hooggebergte, in de buurt van hoofdstad Bogota. Vorig jaar was er, met Tadej Pogacar, ook al een grote naam van de partij.

Het socialmedia-account van de Giro del Rigo draait na de aankomst van Van Aert alvast op volle toeren. Zo is er onder meer te zien hoe de renner van Jumbo-Visma koffie drinkt met Urán, hoe hij uitlegt aan zijn Colombiaanse vriend hoe zijn naam moet uitgesproken worden en hoe hij aankomt in hotel.

Het is niet bekend hoe lang Van Aert in Colombia zal verblijven. Wel is duidelijk dat zijn deelname aan de wedstrijd betekent dat een rentree in het veld nog even op zich zal laten wachten. Wanneer die rentree zal zijn en hoe zijn veldritprogramma er zal uitzien, is nog niet bekend.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door EL GIRO DE RIGO (@elgiroderigo)