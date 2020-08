Colbrelli rijdt Tour als knecht: “Maar heb vrijheid in de openingsrit” vrijdag 28 augustus 2020 om 19:44

Zoek niet naar Sonny Colbrelli in de sprintetappes de komende Tour de France. De Italiaan van Bahrain McLaren benadrukt dat hij zich de hele ronde inzet voor klassementskopman Mikel Landa. Behalve tijdens de openingsrit naar Nice. “Het team heeft mij de vrijheid gegeven. Het is mijn enige kans en ik wil het ook goed doen”, zegt hij tegen Tuttobiciweb.

“De Tour de France zal veeleisend zijn, voor iedereen. Maar ik zal een andere rol hebben dit jaar. Je zal mij niet zien in de sprints, want we moeten allemaal onze kopman beschermen om hem zo ver mogelijk naar voren te brengen in het algemeen klassement”, is Colbrelli duidelijk. “Ik had graag kansen voor mezelf gehad, maar het team maakt keuzes met een duidelijke reden en ik respecteer de beslissing van de ploegleider.”

De Italiaan zegt zich veilig te voelen in de Tour, ondanks alle genomen maatregelen omtrent het coronavirus. “De situaties moeten wel in het juiste perspectief gezien worden. In het hotel zijn we alleen met ons team en tijdens de koers rijden we urenlang in een peloton”, zegt hij. “Maar ’s ochtends passeren we de ploegleiders van andere teams al. Contact met buiten is dan onvermijdelijk. Daar moet wel rekening mee gehouden worden.”

Ook heeft Colbrelli een advies voor de toeschouwers. “Er zijn altijd mensen die de situatie niet begrijpen. Ik hoop dat mensen doorhebben dat door het toenemende aantal coronagevallen het risico bestaat dat de koers wordt stopgezet”, geeft hij aan. “Daarom verzoek ik de mensen dringend om niet naar plekken te komen waar veel publiek kan zijn, zoals op beklimmingen. Zorg ervoor dat je de wedstrijd vanuit huis kijkt.”