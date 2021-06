Tour 2021: Geen breuken bij Primoz Roglic na harde valpartij

Update

Primož Roglič is in de finale van de derde etappe van de Tour de France hard tegen de grond gekomen. De absolute kopman van Jumbo-Visma maakte op tien kilometer van de finish in Pontivy een flinke smakker. Daarbij scheurde hij zijn pak flink aan de linkerflank en liep hij tijdverlies op. Roglič is inmiddels afgevoerd.

Roglič kwam uiteindelijk als 92ste over de finish op 1.21 minuut achterstand van ritwinnaar Tim Merlier (Alpecin-Fenix). De Sloveen zakt daardoor in het algemeen klassement van de vierde naar de twintigste plek, op 1.35 minuut van gele trui Mathieu van der Poel.

Ploegleider Frans Maassen van Jumbo-Visma liet na afloop aan het AD weten dat Roglič door de crash last heeft van zijn staartbeen. “Het ziet er niet best uit”, aldus Maassen. Hoe ernstig de schade is, is nog niet bekend. (maandag 28 juni, 17.15 uur)

Update 18.58 uur – Geen breuken voor Roglič

Primož Roglič heeft bij zijn valpartij geen breuken opgelopen. Dat is vastgesteld in de medische truck van organisator ASO die aan de finish staat. “Gelukkig is er niets gebroken. Ik lig wel helemaal open, maar we kunnen doorgaan”, vertelt de kopman na de check. “Ik kreeg een bodycheck van Sonny Colbrelli. Dat was niet nodig, maar het was heel stressvol met al die smalle straten.”

“Niemand verdient het om na zoveel training naar de grond te gaan. Maar ik ga door. Zolang ik in de race ben, zal ik vechten”, blijft Roglič strijdbaar. (maandag 28 juni, 18.58 uur)

