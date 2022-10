Colbrelli neemt afscheid als wielrenner: “Ik probeer dit te doen met een glimlach”

Het is nu ook definitief: Sonny Colbrelli heeft zijn afscheid als wielrenner aangekondigd. De 32-jarige Italiaan moet stoppen nadat hij in maart in elkaar zakte vlak na de finish van de openingsetappe van de Ronde van Catalonië. Colbrelli bleek last te hebben van hartritmestoornissen.

Colbrelli had aanvankelijk nog goede hoop dat hij weer kon terugkeren in het peloton, maar in zijn thuisland is het verboden om topsport te bedrijven met een defibrillator. Het valt Colbrelli zwaar dat hij nu al afscheid moet nemen als beroepswielrenner. “Een jaar geleden vierde ik rond deze tijd nog de belangrijkste overwinning uit mijn carrière”, doelt hij op zijn zege in een heroïsche najaarseditie van Parijs-Roubaix. “Ik had nooit kunnen denken dat ik een jaar later een van de moeilijkste momenten in mijn leven zou doormaken.”

In de Ronde van Catalonië ging het dus helemaal mis voor Colbrelli. Hulpverleners wisten, met behulp van een hartmassage en een defibrillator, de Italiaan weer bij bewustzijn te krijgen. De renner werd vervolgens afgevoerd naar het ziekenhuis in Girona en daar werden verschillende onderzoeken uitgevoerd om de oorzaak van zijn hartritmestoornis te achterhalen. De Europese kampioen van Trento onderging in zijn thuisland Italië uiteindelijk een succesvolle ingreep waarbij een onderhuidse defibrillator werd geïmplanteerd.

“Het is gewoon een te groot risico”

Colbrelli keek vervolgens weer vooruit en hoopte stiekem op een succesvolle terugkeer als wielrenner, maar die hoop bleek ongegrond. “De hoop om weer profwielrenner te worden is er altijd geweest, al wist ik ook wel dat het een moeilijk verhaal zou worden. In Italië is het namelijk wettelijk niet toegestaan om met een defibrillator te koersen. Met de steun van de medische staf van het team gaf ik echter niet op. Ik ben weer gaan fietsen, weliswaar onder streng medisch toezicht, en heb ook met verschillende specialisten in de medische sector gesproken.”

“We hebben ook gekeken naar vergelijkbare gevallen in de topsport, zoals met voetballer Christian Eriksen. Hij kon zijn carrière met een defibrillator weer hervatten. Het probleem is alleen dat wielrennen een totaal andere sport is. Je koerst niet op een voetbalveld, waar je erg snel op medische hulp kunt rekenen in geval van nood. Als wielrenner train je vaak meerdere uren alleen, in afgelegen gebieden. Dat maakt het zo ingewikkeld.”

Betrokken bij de wielersport

Colbrelli heeft wel even overwogen om de defibrillator weer te laten verwijderen. “Ik geef het toe, ik heb het overwogen. Maar zoals gezegd: wielrennen is niet te vergelijken met voetbal. Ook al omdat je als wielrenner echt enorm diep gaat. En stel dat het weer een keer misgaat, en je hebt dan geen defibrillator… Het is gewoon een te groot risico. Ik kan me dergelijke risico’s niet veroorloven. Niet alleen omdat ik van God een tweede kans heb gekregen, maar ik denk ook aan mijn gezin en ouders.”

“Ik neem nu dus afscheid van het wielrennen en dat probeer ik te doen met een glimlach, aangezien de wielersport me zoveel heeft gegeven. Het doet echter ook pijn om nu al afscheid te nemen, zeker omdat ik in 2021 mijn beste seizoen kende. Ik heb gelukkig wel veel geleerd van de koers en hoop ook na mijn carrière een kampioen te blijven. Ik blijf in de wielersport betrokken als ambassadeur voor Bahrain Victorious, maar zal ook nauw gaan samenwerken met mijn voormalige teamgenoten. Ik wil mijn ervaring graag doorgeven.”

Colbrelli boekte in zijn profcarrière 34 overwinningen. De grootste zege behaalde de Italiaan in zijn wonderjaar 2021: hij was toen de beste in een heroïsche najaarseditie van Parijs-Roubaix. Colbrelli veroverde dat jaar ook de Europese titel in eigen land (Trento), kroonde zich tot nationaal kampioen en was de beste in de Benelux Tour. Op zijn erelijst prijken ook zeges in onder meer de Brabantse Pijl, Tre Valli Varesine, Gran Piemonte, Coppa Bernocchi, Coppa Sabatini, de Ronde van Romandië en het Critérium du Dauphiné. Hij begon zijn profloopbaan in 2011 bij Colnago-CSF Inox en reed vanaf 2017 voor Bahrain Victorious en voorgangers.