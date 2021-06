Colbrelli denkt na over groene trui in de Tour: “Een opgave, maar niet onmogelijk”

Sonny Colbrelli vertoeft momenteel in het Italiaanse Livigno om zich voor te bereiden op de komende Tour de France. De Italiaan van Bahrain Victorious maakte in aanloop naar La Grande Boucle indruk tijdens het Critérium du Dauphiné en hoopt straks ook in de Tour te schitteren.

De 31-jarige sprinter zit vooral met de groene trui in zijn hoofd, zeker na zijn optreden in het Critérium du Dauphiné. Colbrelli won in de Franse voorbereidingskoers een etappe, kwam nog eens drie keer als tweede over de streep en won met verve het puntenklassement. “Ik had voor de Dauphiné al ambities voor de groene trui, maar dat is alleen nog maar sterker geworden”, klinkt het in gesprek met Bici.PRO.

“Ik krijg dit jaar carte blanche in de Tour en heb dus al aan de groene trui gedacht. Ik wil allereerst een etappe winnen, dat is mijn hoofddoel, maar ik wil zeker ook een gooi doen naar de groene trui. Ik weet dat het een moeilijke opgave is, maar het is zeker niet onmogelijk. Al zal ik in de Tour wel moeten opboksen tegen mannen als Van der Poel, Van Aert, Sagan, Bennett… Het zal met andere woorden niet eenvoudig worden.”

Klim- en sprintvermogen

Op papier is Colbrelli zeker niet de snelste sprinter in de aankomende Ronde van Frankrijk, maar de Italiaan gaat voor een spurter wel bijzonder goed bergop. “Dat is ook een voorwaarde om de groene trui te winnen”, aldus Colbrelli. “Er volgen in de Tour namelijk ook vlakke aankomsten na een beklimming. We gaan het zien, ik ga het zeker proberen. In de Dauphiné kon ik mee met de klimmers zonder mijn snelheid te verliezen. Dat is erg belangrijk.”