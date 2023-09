donderdag 14 september 2023 om 14:19

Cofidis neemt Giro-ritwinnaar over van Alpecin-Deceuninck

Stefano Oldani rijdt vanaf 2024 voor Cofidis. De 25-jarige Italiaan, die sinds 2022 uitkwam voor Alpecin-Deceuninck, heeft een contract voor twee jaar getekend bij de Franse formatie.

“Ik ben heel blij om me aan te sluiten bij Cofidis”, zegt Oldani op de site van zijn toekomstige werkgever. “Het is een team met veel geschiedenis in het peloton en er bestaat geen twijfel dat het een sterke structuur heeft als WorldTeam. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan bij dit team en ik ben trots dat het team het vertrouwen heeft dat ik alles zal geven. Ik ken Robert (ploegleider Roberto Damiani, red.) sinds ik een kind ben en ben heel blij dat ik met hem kan werken. Ik wil hoge doelen stellen vanaf de start.”

Cédric Vasseur, de teammanager van Cofidis, zegt dat Oldani een ‘belangrijke man binnen de klassiekerkern’ van Cofidis wordt. Ook hoopt het team met hem te scoren als rittenkaper in de grote rondes. Wat dat betreft, heeft Oldani zich al bewezen. Vorig jaar won hij voor (toen nog) Alpecin-Fenix een rit in de Giro d’Italia. Op weg naar Genoa versloeg hij Lorenzo Rota en Gijs Leemreize vanuit de vroege vlucht.

Dit seizoen wist Oldani nog niet te winnen. Wel behaalde hij in de Ronde van Italië weer verschillende ereplaatsen, waaronder twee vijfde plekken in massasprints.