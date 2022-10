Cofidis met Izagirre en Fernández in Tour de Langkawi

Update

Cofidis trekt met meerdere sterke renners naar Maleisië voor de Tour de Langkawi. de seizoensafsluiter in Azië. De Franse formatie mikt met Ion Izagirre en Rubén Fernández op een goed klassement, Max Walscheid is de sprinter met dienst.

Cofidis zal een gooi willen doen naar de eindzege in de Tour de Langkawi. Het heeft met Ion Izagirre in elk geval een kandidaat-eindwinnaar in huis. De ervaren Baskische klimmer kende een seizoen met pieken en dalen, maar moet in dit veld toch wel in staat zijn om hoge ogen te gooien. Izagirre was eerder dit jaar bijvoorbeeld nog tweede in een sterk bezette editie van de Ronde van het Baskenland.

Zijn ploeg- en landgenoot Rubén Fernández is tevens een renner om in de gaten te houden, met name omdat hij onlangs nog zevende werd in de Giro dell’Emilia. In de sprints heeft de ploeg met Max Walscheid een interessante troefkaart. De sterke Duitser was in het verleden al succesvol in de Tour de Langkawi: in de voorlopig laatste editie in 2020 won hij twee etappes en het puntenklassement.

De selectie van Cofidis in Maleisië wordt gecompleteerd door de Nederlander Wesley Kreder, Belg Sander Armée en de Fransman Hugo Toumire. De Tour de Langkawi gaat dinsdag van start en eindigt een week later, op dinsdag 18 oktober.

Update: Walscheid moet passen wegens coronabesmetting

Max Walscheid zal toch niet aan de start verschijnen van de Tour de Langkawi. De Duitse sprinter maakte deel uit van de definitieve selectie van zijn ploeg Cofidis, maar moet zich wegens een coronabesmetting terugtrekken voor de ronde. Cofidis zal morgen met vijf renners beginnen aan de rittenkoers.

Selectie Cofidis voor Tour de Langkawi 2022 (11-18 oktober)

Sander Armée

Wesley Kreder

Rubén Fernández

Ion Izagirre

Hugo Toumire