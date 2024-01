donderdag 25 januari 2024 om 11:37

Cofidis heeft al vier namen op papier voor Tour de France 2024

De 111e editie van de Tour de France lijkt nog ver weg, maar Cofidis heeft al vier renners op papier voor de Franse ronde. Het gaat om klassementskopman Guillaume Martin, sprinter Bryan Coquard, Axel Zingle en nieuwkomer Stefano Oldani.

Op de mediadag van Cofidis in de Franse hoofdstad Parijs maakte de ploeg bekend dat Martin, Coquard en Zingle zich mogen opmaken voor de komende editie van de Ronde van Frankrijk. Voor Martin (30) en Coquard (31) is het zeker niet de eerste keer dat ze aan de start zullen verschijnen van La Grande Boucle. Coquard maakt zich op voor een zevende Tourdeelname, Martin voor een achtste.

Ook Zingle weet wat het is om de Tour de France te mogen betwisten. De 25-jarige puncheur maakte vorig jaar zijn debuut in de grootste wielerwedstrijd ter wereld. Voor Oldani is het daarentegen een nieuwe ervaring. De 26-jarige renner nam al vier keer deel aan de Giro d’Italia, maar nu volgt ook een eerste Tour de France. Dit vertelde hij onlangs nog in een interview met Bici.Pro.

Voor Oldani zal het in meerdere opzichten een bijzondere ronde worden, aangezien de Tour van 2024 zal vertrekken vanuit zijn thuisland Italië. Firenze, bakermat van de renaissance en daarmee een van de bekendste cultuursteden van Europa, zal de Grand Départ voor zijn rekening nemen. De finish van de eerste Touretappe ligt in Rimini. Daarna volgen er nog twee volledige ritten op Italiaans grondgebied, naar Bologna en Turijn.