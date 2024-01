donderdag 25 januari 2024 om 11:16

Guillaume Martin maakt debuut in Strade Bianche, twee grote rondes in 2024

Guillaume Martin zal dit jaar voor het eerst kennismaken met de witte grindwegen van Strade Bianche. De 30-jarige Franse klimmer maakt in 2024 zijn debuut in de Italiaanse klassieker, zo werd duidelijk op de mediadag van zijn ploeg Cofidis.

Martin stond nog niet eerder aan het vertrek van Strade Bianche, ook al omdat hij vaak de voorkeur geeft aan deelname aan Parijs-Nice. De ‘Koers naar de Zon’ begint steevast één dag na de Toscaanse klassieker over onverharde wegen. In 2024 gooit de fietsende filosoof het dus over een andere boeg en zal hij voor het eerst zijn opwachting maken in de prestigieuze eendagswedstrijd, weliswaar in combinatie met Parijs-Nice.

De Fransman richt zich dit jaar wel weer voornamelijk op de grote rondes. In de zomer neemt Martin voor een achtste keer deel aan de Tour de France, maar dat is niet zijn enige drieweekse rittenkoers van 2024. Na de Tour werkt hij namelijk ook nog toe naar zijn derde Vuelta a España. Martin werd in het verleden al achtste en tiende in de Tour, maar ook negende in de Vuelta. In die laatste ronde won hij tevens het bergklassement.

Franse seizoensstart

De ervaren ronderenner begint zijn wielerseizoen over goed drie weken in eigen land, met de Classic Var (16 februari) en de Tour des Alpes-Maritimes (17-18 februari).