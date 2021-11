Cofidis contracteert Villella en Walscheid

Cofidis heeft met Davide Villella en Max Walscheid twee nieuwe renners voor 2022 aangetrokken. De Italiaan komt over van Movistar, de Duitser van Qhubeka ASSOS.

Voor de 30-jarige Villella wordt het alweer zijn vierde team in de WorldTour, nadat hij eerder voor Cannondale, Astana en dus Movistar uitkwam. Bij die laatste ploeg reed hij de afgelopen twee jaar. Tot zeges kwam hij in die periode niet, hoewel Villella dit seizoen sterk beëindigde met een vierde plaats in de Trofeo Matteotti, een vijfde plaats in de Giro della Toscana en een 22ste plek in Il Lombardia. Bij Cofidis zal hij vooral kopman Guillaume Martin ondersteunen, zo vermeldt de ploeg in het persbericht.

Walscheid zal iets vaker voor eigen kans mogen staan. De 28-jarige Duitser is rap en staat ook in de klassiekers zijn mannetje, zo bewees hij met een twaalfde plek in Parijs-Roubaix vorige maand. Bij Cofidis zal deze klassieker weer zijn grootste doel worden. Ook gaat hij starten in een grote ronde.

Eerder versterkte de Franse WorldTour-ploeg zich al met onder meer Wesley Kreder, Hugo Toumire en Francois Bidard. Deze week werd ook bekend dat Elia Viviani het team verlaat voor INEOS Grenadiers.

Excellent rouleur, @MaxWalscheid sera aussi l’un des fers de lance de l’équipe lors des classiques, avec pour objectif de briller sur @Paris_Roubaix pic.twitter.com/431vs7CJGy — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) November 4, 2021