Cofidis bevestigt komst Jelle Wallays: “Ik wil de perfecte ploeggenoot zijn”

Cofidis heeft de komst bevestigd van Jelle Wallays, die een contract voor een jaar tekende. De tweevoudige winnaar van Parijs-Tours komt over van Lotto Soudal, waar zijn contract niet werd verlengd.

Vorige week meldde WielerFlits al dat Wallays dicht bij een overeenkomst was met Cofidis. Na vijf jaar Lotto Soudal reed de Belgische renner in de BinckBank Tour zijn allerlaatste wedstrijd voor het WorldTour-team van John Lelangue. Het ploegmanagement liet hem aan de kant voor onder meer Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen, waardoor hij zijn seizoen vroegtijdig moest beëindigen.

In zijn zoektocht naar een nieuw team is Wallays uiteindelijk bij Cofidis uitgekomen. “Ik ben erg blij dat ik naar Cofidis ga”, laat hij weten via de ploeg van Cédric Vasseur. “Het is een erg mooie kans in deze moeilijke tijd, waarin veel renners geen contract hebben. Ik hou van eendagswedstrijden, de moeilijke scenario’s en ik wil de perfecte ploeggenoot zijn bij Cofidis en zijn kopmannen zoals Elia Viviani en Guillaume Martin.”