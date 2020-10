Jelle Wallays dicht bij Cofidis

Jelle Wallays (31) was een van de vele renners die poos geleden te horen kreeg dat zijn contract bij Lotto Soudal niet verlengd werd. Na weken van onzekerheid kreeg WielerFlits vandaag bevestigd dat een transfer naar Cofidis nakend is. Hij zou er een overeenkomst voor één jaar kunnen tekenen.

Na vijf jaar Lotto Soudal reed Jelle Wallays in de BinckBank Tour zijn allerlaatste wedstrijd voor het Belgische WorldTour-team. Het ploegmanagement liet hem aan de kant voor onder meer Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen, waardoor hij zijn seizoen vroegtijdig moest beëindigen.

In zijn zoektocht naar een nieuw team is Wallays uiteindelijk bij het Cofidis uitgekomen. In de zomermaanden was er al contact met de ploeg van Cédric Vasseur, maar de gesprekken draaiden toen op niets uit. Daar is ondertussen dus verandering in gekomen. Volgens onze bronnen zou de West-Vlaming er een contract voor één jaar kunnen tekenen.