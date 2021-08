Cofidis aast op Daniel Martin, sluit komst Geraint Thomas uit

Cofidis is uit op de handtekening van Daniel Martin. Dat bevestigt ploegmanager Cédric Vasseur aan Cyclingnews. Door de namen van Geraint Thomas en Jakob Fuglsang is door de Franse WorldTour-ploeg een streep gezet.

“Van Dan weten we dat hij uit zijn contract loopt”, zegt Vasseur over de Ierse klimmer die momenteel nog koerst voor Israel Start-Up Nation. “We moeten naar de mogelijkheden kijken en ons budget evalueren. Hij is een geweldige renner, maar op dit moment zitten we in de wachtkamer. Hij heeft de Tour en de Olympische Spelen gereden. We willen wachten tot het begin van de Vuelta om daarover te beslissen, omdat we meer kandidaten die strijden voor een plek in onze ploeg.”

Geraint Thomas heeft ook nog geen contract voor 2022 en is al in verband gebracht met Cofidis. Maar dat feest gaat niet door. “We zouden graag willen, maar eerlijk gezegd zijn er geen gesprekken gaande tussen ons, Geraint en zijn management. Ik weet dat hij nog ploegloos is, maar ik weet zijn prijskaartje niet eens. Datzelfde geldt voor Fuglsang. We hebben zijn manager niet eens gesproken. Bovendien zijn we meer gefocust op jonge renners”, aldus de Franse teambaas.

‘Teleurgesteld in de resultaten van Viviani’

Vasseur bevestigt het vertrek van Christophe Laporte (Jumbo-Visma) en Elia Viviani, maar wil niets zeggen over een mogelijke overgang van de Italiaan naar Deceuninck-Quick-Step. “Dat moet je Patrick Lefevere vragen, maar wij hebben besloten om niet verder te gaan met hem”, vertelt hij.”

“We zijn teleurgesteld in zijn resultaten, maar dankbaar voor wat hij ons gegeven heeft als het gaat om het imago. We zijn een grotere ploeg geworden dankzij zijn naam, maar een naam alleen is niet genoeg. Kijk maar naar Israel Start-Up Nation en Chris Froome.”