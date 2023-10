dinsdag 17 oktober 2023 om 15:39

Coen Vermeltfoort rondt werk van dominant VolkerWessels af in Sluitingsprijs Putte-Kapellen

Coen Vermeltfoort heeft de 88ste editie van de Sluitingsprijs Putte-Kapellen op zijn naam geschreven. De 35-jarige Nederlander wist na een onderhoudende wedstrijd het werk van zijn ploeggenoten van VolkerWessels met verve af te ronden in een sprint. Vermeltfoort bleef David van der Poel voor.

Renners die écht nog gemotiveerd waren om zich te tonen, konden zich vandaag nog uitleven in de Sluitingsprijs Putte-Kapellen. Deze wedstrijd staat sinds 2018 niet meer op de UCI-kalender, maar de seizoensafsluiter behoudt ook als nationale wedstrijd een enorme staat van dienst. En met Andreas Goeman, Coen Vermeltfoort, Abram Stockman, Yentl Vandevelde en ex-profrenners Jérôme Baugnies, Alfdan De Decker en Piotr Havik stonden er ook genoeg interessante namen aan het vertrek.

Deze renners kregen een wedstrijd van net geen 160 kilometer voorgeschoteld. Negen passages over een lokale ronde van 17,59 kilometer door Putte, Kapellen, Woensdrecht, Berendrecht en Stabroek: dat stond de renners vandaag te wachten. Het parcours leek op het eerste gezicht niet zo uitdagend, maar vandaag bleek maar weer dat het de renners zijn die de koers maken. Na een zeer onderhoudende wedstrijd bleven er in de finale nog veertien kanshebbers over voor de overwinning.

Elitegroep op weg naar de finish

VolkerWessels was zeer goed vertegenwoordigd in deze eerste elitegroep, met onder meer rappe man Coen Vermeltfoort, maar veel ogen waren ook gericht op een man van Alpecin-Deceuninck. David van der Poel, net terug van de Ronde van Turkije, maakte misschien wel de beste indruk in de spits van de koers. Van der Poel moest in de finale nog wel meer renners in de smiezen houden.

Zo ging Yentl Vandevelde in zijn laatste koers voor TDT-Unibet in de aanval, maar zijn poging op goed tien kilometer van de finish bleek niet meer dan een losse flodder. Een daaropvolgende demarrage van Peter Schulting zal er wel veelbelovend uit, ook al omdat zijn ploegmaats van VolkerWessels de benen stilhielden. Schulting sloeg zo een kleine bres, maar werd toch weer ingerekend in de open vlakte richting Kapellen, waar de wind vrij spel had.

In de laatste kilometers werd er nog slag om slinger gedemarreerd, maar wegrijden en wegblijven bleek toch niet zo evident, ook al omdat VolkerWessels volledig de kaart trok van Vermeltfoort. De Nederlandse formatie nam resoluut de kop, in de hoop zijn sprinter zo goed mogelijk af te zetten in de laatste honderden meters. Na een laatste vruchteloze poging van Abram Stockman ging het in een rotvaart naar de laatste rechte lijn.

Coen Vermeltfoort wint de Sluitingsprijs in Putte-Kapellen, voor David van der Poel! Het Belgische wegseizoen zit er bij deze op. pic.twitter.com/D6aUeVFSJK — WielerFlitsBE (@WielerFlitsBE) October 17, 2023

Vermeltfoort werd in een zetel naar de streep gebracht en wist het werk van zijn ploeggenoten met verve af te ronden. David van der Poel probeerde zijn oudere landgenoot nog wel te remonteren, maar kwam er niet meer over en moest dus genoegen nemen met de tweede plaats. De derde plek was ook weggelegd voor een Nederlander: Jordan Habets. Vermeltfoort volgt Arne Marit op als winnaar van de Sluitingsprijs Putte-Kapellen.

Uitslag Sluitingsprijs Putte-Kappellen 2023

Coen Vermeltfoort (VolkerWessels)

David van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

Jordan Habets (Metec-SOLARWATT)