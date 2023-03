Code oranje: Zesde rit Parijs-Nice flink ingekort door stevige rukwinden

Update

In het departement Alpes-Maritimes is voor vandaag code oranje afgegeven wegens stevige rukwinden. Dat heeft gevolgen voor de zesde etappe van Parijs-Nice, die grotendeels door de Alpes-Maritimes trekt. De etappe wordt namelijk flink ingekort.

Météo France heeft voor de kustregio gewaarschuwd voor windsnelheden van 110 tot 130 kilometer per uur. De wind komt uit noordwestelijke richting en vooral in de buurt van Grasse zijn al stevige snelheden gemeten. Dat is 20 kilometer ten westen van finishplaats La Colle-sur-Loup. De code oranje-melding van Météo France (het Franse KNMI) duurt nog tot en met vrijdagavond 20.00 uur.

Wedstrijddirecteur François Lemarchand heeft aangegeven dat de organisatie ’s ochtends naar de situatie bekijkt en dan beslist of er iets aangepast moet worden aan het parcours van Parijs-Nice. De start van de rit is om 11.40 uur gepland.

Heuvelachtige rit

De zesde etappe van Parijs-Nice vertrekt in Tourves, wat nog gelegen is in het departement Var, en trekt in oostelijke richting naar La Colle-sur-Loup in de Alpes-Maritimes. Van de 197 kilometer lange rit worden de laatste 70 kilometer verreden in de Alpes-Maritimes.

De Côte de Cabris (5,3 km 5,8%) opent de finale op 60 kilometer van de meet. In volle finale volgen nog de Côte de La Colle-sur-Loup (1,8 km aan 10%) en een laatste pukkel op zo’n twintig kilometer van de meet (0,9 km aan 7,9%).

Update 11.04 uur

Parijs-Nice heeft laten weten dat de zesde etappe flink wordt ingekort. Het eerste deel van de rit wordt geneutraliseerd; de renners worden met de bus naar de nieuwe startlocatie gebracht. De start zal nu gegeven worden bij kilometerpaal 117,8 in La Fontaine d’Aragon. Vanaf daar staan nog 79,6 kilometer op het programma tot La Colle-sur-Loup.