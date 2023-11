vrijdag 17 november 2023 om 08:12

‘Ook Tom Pidcock slaat WK veldrijden over in korte crosswinter’

Tom Pidcock gaat het WK veldrijden niet rijden deze winter. Dat meldt Het Laatste Nieuws naar aanleiding van een gesprek met Kurt Bogaerts, de persoonlijke coach van de Britse oud-wereldkampioen in de cross. Pidcock zou voor een kort veldritprogramma kiezen, in voornamelijk de kerstperiode.

“Een definitief, duidelijk afgelijnd winterprogramma ligt er momenteel nog niet. Maar het zal sowieso zeer gebald zijn, met klemtoon op de eindejaarsperiode”, vertelt Bogaerts aan de Belgische krant. Pidcock zou pas na half december beginnen met crossen en redelijk vroeg in 2024 het veldrijden alweer vaarwel zeggen, om zich te focussen op het voorjaar op de weg.

“Hij betwist een aantal races in de drukke eindejaarsperiode. En gaat daarna niet zo lang meer door. Beetje vergelijkbaar met vorig seizoen. Het WK? Neen, dat denk ik niet”, gaat Bogaerts verder.

Met zijn keuze om het WK veldrijden in Tábor, Tsjechië, over te slaan dit seizoen, volgt Pidcock het voorbeeld van Wout van Aert. De Belgische kopman van Jumbo-Visma rijdt eveneens een compact veldritprogramma in december en januari, waarbij het wereldkampioenschap ontbreekt. Mathieu van der Poel gaat het WK wel rijden.

Later in 2024 zijn ook de Tour de France en de Olympische Spelen, waar Pidcock op de weg en op de mountainbike wil uitkomen, ook nog grote doelen van de Britse alleskunner. “Vergis je niet: Tom heeft enorm veel zin in veldrijden. Maar het blijft een ‘extraatje’. Weliswaar met een grote meerwaarde, zo bleek dit jaar nog. Hij stond er meteen, met winst in de koninginnenrit van de Ronde van de Algarve en de Strade Bianche”, aldus Bogaerts.

“Het is zaak om zijn conditie goed te onderbouwen en ervoor te zorgen dat hij doorheen het seizoen niet kapot gaat. Dat lukt aardig, want spectaculaire dips zijn er tot dusver nooit geweest.”

Beluister vanaf 29.05 de WielerFlits Podcast over de rentree van Tom Pidcock

Luister hierboven naar de WielerFlits Podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

iTunes

Spotify

RSS-feed