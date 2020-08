Coach Marc Lamberts over Wout van Aert: “Hij trapte op stage uitzonderlijke wattages”

Marc Lamberts, performance coach bij Jumbo-Visma en persoonlijke trainer van Wout van Aert, windt er geen doekjes om. “Dit is de allerbeste Wout! De wattages die hij tijdens onze stage in Tignes trapte, zijn voor een klassiekerspecialist onwaarschijnlijk hoog.”

“Nee, ik ben niet aan het feesten in Siena”, lacht Marc Lamberts als we hem een paar uur na de zege van Wout van Aert aan de lijn krijgen. “Ik ben performance coach bij Jumbo-Visma, geen ‘race-coach’. Als de wedstrijd begint, zit mijn werk erop. Maar wees gerust, ik heb de finale zeer intens beleefd. Iets té intens, wellicht. Niet goed voor mijn tikker. Wat een enerverende namiddag… Ik ben ook een echte zenuwpees.”

Met bang hart

Marc Lamberts bekommert zich bij Jumbo-Visma persoonlijk over negen renners: Primož Roglič, Antwan Tolhoek, Koen Bouwman, Maarten Wynants, Laurens De Plus, Christophe Pfingsten, Pascal Eenkhoorn, Lennard Hofstede en dus ook Wout van Aert. Die laatste begeleidt hij al lang voor zijn transfer naar het Nederlandse WorldTour-team. Lamberts kent de gedrevenheid van de drievoudige wereldkampioen veldrijden als geen ander en is met andere woorden de laatste die versteld staat van zijn capaciteiten.

Al geeft de Vlaams-Brabander graag toe dat hij een jaar geleden met een bang hartje naar de toekomst van zijn poulain keek. Die verschrikkelijke val in Pau had ook de coach aan het twijfelen gekregen. “Als geboren piekeraar heb ik gevreesd voor zijn carrière, ja. Al heb ik dat nooit met zoveel woorden gezegd. Zeker bij het begin van zijn revalidatie was ik er niet gerust in. Maar Wouts veerkracht, werkijver en doorzettingsvermogen is enorm. Eigenlijk merkten we vrij snel dat het redelijk in orde zou komen. Ik zeg ‘redelijk’, omdat je nooit zeker bent over die laatste twee procent. En het zijn net die laatste beetjes die het verschil maken als het op winnen aankomt. En die ultieme procentjes zie je niet op training of tijdens testen. Dus ja, ik was bang.”

Uitzonderlijke wattages

Pas toen Lamberts in februari Van Aert tijdens de stage op Tenerife aan het werk zag en zijn testen onder de loep nam, was hij er opnieuw gerust in. “De vermogens die hij daar haalde… Hij trapte op de Teide wattages die ik in al die jaren nog nooit van hem gezien had. Wat vond ik het jammer dat het voorjaar toen abrupt afgebroken werd. Maar kijk, de voorbije weken in Tignes haalde hij opnieuw dat extreem hoge niveau. Over welke wattages ik nu praat? Sorry, maar die data blijft binnen de ploeg.”

“Ik kan je wel zeggen dat veel coaches en ploegleiders die al járen meedraaien, zwaar onder de indruk waren. Ook Sebastian Weber, de uitvinder en ontwerper van Inscyd, het sporttestprogramma waar we als team (net als onder meer BORA-hansgrohe, CCC en Alpecin-Fenix, red) mee werken, trekt grote ogen bij het zien van de waarden die Wout haalt bij inspanningen tussen de één en de drie minuten. Waarden die voor een klassiekerspecialist zeer uitzonderlijk zijn.”

Foodcoach

En dat uitte zich op stage ook in de trainingsarbeid die de Kempenaar verrichtte. “Hij peddelde in de Alpen tijdens de langere duurtrainingen vlot mee met onze klimmers, zonder echt à bloc te zitten. Dat doen hem maar weinig jongens met een vergelijkbare lichaamsbouw na. En dat zagen we uiteindelijk ook in de finale van de Strade Bianche. Heel straf dat hij met zijn 77 kilogram – volgens mij was hij met voorsprong de zwaarste van de kopgroep – makkelijk standhield tussen de klimmers.”

Wat dat gewicht betreft, staat Lamberts erop om sportvoedingsdeskundige Martijn Redegeld en zijn team een pluim toe te werpen. “Die mensen hebben in Tignes schitterend werk geleverd. Onze foodcoach-app staat nog meer op punt dan vorig jaar. Er wordt gestreefd naar maximale recuperatie door tot op de gram te berekenen hoeveel calorieën zijn verbruikt, hoeveel eiwitten, koolhydraten en vetten moeten worden aangevuld om zo snel mogelijk te herstellen en klaar te zijn voor de volgende intensieve training. Daar plukt Wout mee de vruchten van.”

Milaan-San Remo

Dat de Jumbo-Vismakopman op dit moment zijn absolute hoogvorm te pakken heeft, weet Marc Lamberts. “Het was de bedoeling om zowel in Strade Bianche als Milaan-San Remo helemaal top te zijn. Volgende zaterdag kan hij volgens mij opnieuw meedoen voor winst. In de Strade heeft hij er – met succes – bewust voor gekozen om zonder klimmers naar de slotklim in Siena te rijden. In Milaan-San Remo kan hij wat mij betreft focussen op het overleven van de Poggio, om daarna op zijn spurt te rekenen. In een massasprint is Wout geen partij voor pure sprinters zoals Dylan (Groenewegen, red), maar na een zware koers en in een uitgedund peloton mag hij wel met vertrouwen naar de eindsprint. Bewijs daarvan zijn ritzege in de Tour de France vorig jaar.”

Na Milaan-San Remo kiest Lamberts voor een iets rustigere periode voor Van Aert. “Met als doel een stevige basis te leggen richting de Ronde van Frankrijk. Als die doorgaat, tenminste. Nee, ik laat hem bewust niet pieken naar die eerste Tourweek. Hij zal dan al heel goed zijn, daar moet je niet aan twijfelen. Maar de superconditie moet er komen in week twee en drie van de Tour, waarin hij onze kopmannen voor het eindklassement moet bijstaan. Daarna is het kwestie van die hoogvorm zo lang mogelijk te rekken. Als het even kan tot en met Parijs-Roubaix.”

Veldritseizoen

Hoe ziet Lamberts de toekomst van Van Aert? En hoe blijft het veldrijden daar in passen? De coach lijkt enig voorbehoud te maken. “Het wordt niet eenvoudig”, weet hij. “Er is ook nog zoiets als het mentale aspect. Denk maar aan het op peil houden van dat ideale gewicht. In de winter komt daar makkelijk een paar kilogram bij. Het is quasi onmogelijk om dat als topsporter twaalf maanden vol te houden. Ik ben overtuigd dat Wout de voorbije twee, drie jaar door allerlei omstandigheden in het veld nooit zijn beste niveau heeft gehaald. Dat kan volgende winter misschien wel. Maar…”

“Als we hem in absolute topvorm aan het voorjaar willen zien beginnen… (denkt na, red)… Dan zou hij in december en januari eigenlijk alle stages met de wegploeg moeten meedoen om een basis richting het voorjaar te leggen. Dan kan hij tussendoor een aantal crossen meepikken. Ik vrees dat ik hem anders moeilijk op tijd helemaal klaar krijg. Na het veldritseizoen moet hij er sowieso even tussenuit. Dan kan de opbouw richting Omloop Het Nieuwsblad pas beginnen. We hebben in 2019 gezien dat hij zijn hoogvorm bereikte in de Dauphiné en hij kon die aanhouden tot in de Tour. Dit jaar is vergelijkbaar, al is alles wat opgeschoven. Maar richting voorjaar 2021 moeten we toch nog eens goed nadenken en overleggen over onze aanpak.”