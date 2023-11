woensdag 1 november 2023 om 10:27

Schrijft Cavendish volgend jaar alsnog Tourgeschiedenis? Sean Kelly heeft zijn twijfels

Mark Cavendish wilde er eigenlijk mee stoppen na het wielerseizoen 2023, maar na een valpartij in de Tour de France besloot de Brit zijn wielerpensioen uit te stellen, in de hoop in 2024 alsnog een 35ste ritzege te boeken in de Tour. “Al denk ik dat het voor Mark heel moeilijk zal worden”, uit oud-renner Sean Kelly zijn twijfels in gesprek met GCN.

Cavendish hoopt volgend jaar met een 35ste ritzege in de Ronde van Frankrijk een stukje wielergeschiedenis te schrijven. Om zo Eddy Merckx achter te laten en alleen-recordhouder te worden, wat betreft het aantal etappezeges in de grootste wielerkoers op aarde. Sean Kelly, die zelf vijf etappes wist te winnen in de Tour en ook vier keer de groene trui veroverde, heeft echter zijn bedenkingen.

“Ik denk dat het voor Mark heel moeilijk zal worden om die 35ste ritzege te behalen. Hij moet nog over de motivatie beschikken, daar draait het om. Alleen zie ik niet zo snel waar hij die honger, de drive vandaan moet halen. Ik zou in zijn plaats niet zijn teruggekomen. Niet na zijn grote afscheidsaankondiging na de Giro d’Italia”, zo stelt de inmiddels 67-jarige Kelly, die al decennia lang commentaar geeft voor Eurosport.

Leeftijd

“Mark is wel een geweldige atleet, maar op zijn leeftijd is het gewoon moeilijk. Daar komt nog eens bij dat de komende Tour niet iets is voor sprinters. Het is voor de snelle mannen een vreselijke ronde. Mark wil echter gewoon doorgaan en het record verbreken. Dat is zijn keuze. Het zou natuurlijk wel geweldig zijn mocht hij het voor elkaar krijgen.”

“Alleen: je moet zo ontzettend veel werk verrichten. Als het lukt, zullen we allemaal zeggen hoe geweldig hij wel niet is. Maar als ik hem was, op zijn leeftijd en in zijn positie… Hij kende voor zijn val echt een supermooi seizoen. Op zijn leeftijd (Cavendish is inmiddels 38 jaar, red.) kan het moeilijk zijn om weer op dat oude niveau te komen”, aldus Kelly.