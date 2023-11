dinsdag 7 november 2023 om 11:41

Mark Renshaw bij Astana herenigd met voormalig sprintkopman Mark Cavendish

Mark Renshaw stond Mark Cavendish in de afgelopen Tour de France al bij als adviseur voor de sprints en lead-outs, maar volgend jaar zullen de twee oud-ploeggenoten nog intensiever met elkaar samenwerken. Renshaw gaat in 2024 namelijk als ploegleider aan de slag bij Astana Qazaqstan.

Cavendish en Renshaw waren in totaal negen jaar ploeggenoten. Van 2009 tot en met 2011 reden ze samen voor Columbia-HTC/HTC-Columbia/HTC-High Road. Nadat Renshaw enkele jaren bij Rabobank zijn eigen weg koos, vonden ze elkaar in 2014 weer bij Omega Pharma-Quick Step. Aan het einde van Renshaws carrière reden ze ook nog met zijn tweeën bij Team Dimension Data.

Renshaw en Cavendish vormden jarenlang een gevreesde sprinttandem. De Australiër wist als laatste man de Brit naar heel wat sprintzeges te piloteren. De inmiddels 40-jarige Renshaw hoopt Cavendish ook volgend jaar weer naar de nodige overwinningen te dirigeren, maar dan als ploegleider. “Ik kijk er echt naar uit om komend seizoen als ploegleider te fungeren bij Astana Qazaqstan”, reageert Renshaw in een persbericht.

“Ik werkte in de voorbije Tour al samen met de renners en stafleden van Astana Qazaqstan en voelde toen al dat ik het profwielrennen nog meer te bieden heb. Ik geloof dat ik de getalenteerde renners naar overwinningen kan leiden. Ik wil Alexander Vinokourov (de teammanager, red.) bedanken voor deze kans, dat ik mijn ervaring nu kan doorgeven. We hebben een aantal doelstellingen en ik kan niet wachten om deze te bereiken.”

Ultieme doel

Een van de doelstellingen is om met Mark Cavendish een 35ste ritzege te boeken in de Tour, om zo Eddy Merckx achter te laten en alleen-recordhouder te worden wat betreft het aantal etappezeges in de grootste wielerkoers op aarde. De 38-jarige Britse sprinter was eigenlijk van plan om dit jaar een punt te zetten achter zijn carrière, maar na een valpartij en opgave in de Tour besloot Cavendish zijn pensioen met een jaar uit te stellen.