Clément Venturini rijdt drie Wereldbekers en hoopt op WK in Fayetteville

Veldritfans mogen zich opmaken voor de entree van Clément Venturini (28) dit seizoen. De Franse kampioen, die onder contract staat bij WorldTour-ploeg AG2R Citroën, zal in het nieuwe jaar namelijk een drietal Wereldbekers betwisten. Venturini hoopt ook het WK veldrijden in Fayetteville te rijden.

Naar verwachting duikt Venturini, die al vier keer Frans kampioen veldrijden werd, in december al het veld in. Dat doet hij dan in eigen land, als hij een trainingskamp met AG2R Citroën al achter de rug heeft. Daarna zal Venturini ook de laatste drie World Cups rijden voor het WK, in Hulst (2 januari), Flamanville (16 januari) en Hoogerheide (23 januari). Een week later staat het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten op het programma.

“Het doel is om in januari met veel plezier aan de start te staan van de grote veldritten. En ik hoop naar het WK te gaan, mits mijn niveau voldoende is”, verklaart Venturini aan L’Équipe. “Het voelt als thuiskomen. Ik heb het veldrijden de laatste tijd aan de kant geschoven, maar ik wil wel die adrenaline vinden. Mathieu van der Poel en Wout van Aert laten zien dat het mogelijk is om te crossen in de winter, zonder dat dit ten koste gaat van het wegseizoen.”