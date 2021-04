Classic Grand Besançon Doubs, Tour du Jura, Manfred Aebi

Wielerflits Kort

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over Franse koersen en de man achter Rodania.

Classic Grand Besançon Doubs en Tour du Jura uitgesteld

Twee Franse eendagswedstrijden zijn voorlopig van de kalender gehaald. De organisatie achter de Classic Grand Besançon Doubs (UCI 1.1) en de Tour du Jura (UCI 1.1) heeft besloten beide koersen uit te stellen. Deze stonden op respectievelijk 16 en 17 april op de kalender. In overleg met de lokale bestuurders en belangrijkste sponsoren is de knoop doorgehakt vanwege de coronasituatie. “We werken samen met de UCI en de nationale bond om een nieuwe datum te vinden aan het einde van de zomer of het begin van de herfst”, aldus de organisator.

Rodania-man Manfred Aebi (88) overleden

Manfred Aebi is na een ziekbed op 88-jarige leeftijd overleden. Aebi wist zijn horlogemerk Rodania sterk te verbinden aan het wielrennen, door het opvallende deuntje dat de komst van de koers aankondigde. De Zwitser reisde in de.jaren ’40 naar België en bleef daar uiteindelijk voor de liefde wonen. Via het wielrennen wilde hij het merk Rodania introduceren in België, wat een succes werd toen hij het inmiddels wereldberoemde deuntje bedacht.