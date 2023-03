Classic Brugge-De Panne: Kooij kopman Jumbo-Visma, Astana met duo Cavendish-Bol

Jumbo-Visma staat met Olav Kooij aan de start van de Classic Brugge-De Panne. Hij krijgt onder meer de gebroeders Van Dijke mee in steun. Bij Astana Qazaqstan rekenen ze op het duo Mark Cavendish, die Cees Bol meekrijgt als lead-out.

Kooij was dit seizoen al succesvol in Parijs-Nice. Hij won er de vijfde etappe door Mads Pedersen te kloppen in de massasprint. In de Classic Brugge-De Panne is een massasprint weer een reëel scenario, al kan de wind mogelijk wel voor waaiervorming zorgen.

In de laatste koers die Kooij reed, de GP de Denain, kreeg hij af te rekenen met de nodige pech en kon hij niet meesprinten voor een korte klassering. Tim van Dijke behaalde in die wedstrijd wel een ereplaats. Hij zat mee met een elitegroepje dat streed om de zege en eindigde uiteindelijk op plek twee, achter Juan Sebastián Molano. Woensdag brengt Jumbo-Visma ook Mick van Dijke, Jos van Emden, Timo Roossen, Tosh Van der Sande en Lennard Hofstede aan het vertrek.

Ook Astana Qazaqstan heeft de selectie voor de Classic Brugge-De Panne onthuld. De Kazachse ploeg stelt onder anderen Mark Cavendish en Cees Bol op. Dit duo zal voor succes moeten zorgen als de wedstrijd eindigt in een massasprint.

Cavendish en Bol reden dit seizoen al meerdere keren samen, maar tot een overwinning leidde dat nog niet. In de openingsrit van de UAE Tour loodste Bol de Brit wel naar een derde plaats. Dichter bij een zege kwam Cavendish voorlopig niet. Bol was eerder, in de Saudi Tour, ook twee keer naar een derde plaats gesprint. In Milaan-San Remo, de laatste koers waar ze aan de start stonden, speelden ze beiden geen rol van betekenis. Cavendish ging er vroeg af en eindigde als 150ste, Bol kwam als 57ste over de streep.

Naast Cavendish en Bol, staan ook Yevgeniy Fedorov, Yevgeniy Gidich, Davide Martinelli, Leonardo Basso en Dmitriy Gruzdev aan de start voor Astana Qazaqstan.