Clásica San Sebastián: INEOS Grenadiers met Martínez en Hart

Daniel Felipe Martínez en Tao Geoghegan Hart maken zaterdag namens INEOS Grenadiers hun opwachting in de Clásica San Sebastián. De Colombiaan en Brit maken deel uit van de zevenkoppige selectie van de Britse formatie voor de Baskische eendagskoers.

Martínez is op papier misschien wel de aangewezen renner om een gooi te doen naar de zege. De 26-jarige klimmer liet eerder dit jaar namelijk al mooie dingen zien in het eendaagse werk: Martínez werd in het voorjaar vijfde in de Waalse Pijl en vierde in Luik-Bastenaken-Luik. De Colombiaan werd overigens 30ste in de voorbije Tour de France.

Voor Hart, twee jaar geleden nog winnaar van de Giro d’Italia, is de Clásica San Sebastián zijn eerste wedstrijd sinds het Critérium du Dauphiné. INEOS Grenadiers rekent zaterdag ook op Carlos Rodríguez – een van de revelaties van dit seizoen – Pavel Sivakov, Brandon Rivera, Jonathan Castroviejo en Cameron Wurf.

Selectie INEOS Grenadiers voor Clásica San Sebastián (30 juli)

Jonathan Castroviejo

Tao Geoghegan Hart

Daniel Felipe Martínez

Brandon Rivera

Carlos Rodríguez

Pavel Sivakov

Cameron Wurf