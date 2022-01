Clara Honsinger over Team Relay: “Ik wil dat dit een vast onderdeel wordt”

Clara Honsinger wil dat de Team Relay een vast onderdeel wordt op het WK veldrijden. Ook de Tsjechische Kateřina Nash was na afloop positief over het nieuwe event in het veldrijden. “Ik denk dat het een succes gaat worden.”

Italië heeft vrijdagavond het Team Relay-testevenement gewonnen in Fayetteville. De Italianen wonnen het duel met USA-A, België finishte als derde. Na afloop waren de deelnemende renners positief over het nieuwe evenement. “Dit was echt heel leuk. Ik wil dat dit een vast onderdeel wordt,” zei Honsinger aan CyclingNews. “Met het mooie weer dat we nu hadden was het echt leuk en het voelde goed om een rondje alles te geven.”

Ook Kateřina Nash, die voor Tsjechië reed in de Team Relay, vond het een leuke wedstrijd. “Het is leuk om deel te zijn van een team en samen dingen te beleven. Daarnaast wil elk land toch een extra medaille. Ik ben er dus zeker van dat het een succes wordt. Dat is het al bij het mountainbiken,” zei Nash, die al verschillende keren meedeed aan de Team Relay bij het mountainbiken. “Ik weet dat het dit jaar moeilijk was gezien de omstandigheden, maar ik denk dat als mensen het eens meemaken en eraan deelnemen ze het zien als een nieuwe kans. Daarnaast is het ook een goede opwarming voor de rest van het weekend.”

Daan Soete gaf na afloop al aan WielerFlits aan dat hij zich geamuseerd heeft. “Zeker als er volgend jaar een trui aan wordt verbonden, dan gaan andere landen en ook renners willen meedoen. Voor velen zit het er immers niet in om individueel wereldkampioen te worden of een medaille te pakken, dus ik denk zeker dat er steeds meer interesse gaat komen.”