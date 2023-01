Clara Honsinger blikvanger in klein Team USA voor WK veldrijden 2023

De Amerikaanse afvaardiging voor het WK veldrijden 2023 in Hoogerheide bestaat uit slechts zestien crossers. De meest in het oog springende naam is die van Clara Honsinger bij de elite vrouwen. Ook Raylyn Nuss start in die categorie. Bij de elite mannen is Curtis White de enige Amerikaan aan het vertrek.

Wielerbond USA Cycling laat weten dat Eric Brunner ook was geselecteerd om het WK veldrijden te rijden op zondag 5 februari, maar de 24-jarige crosser heeft die selectie zelf afgewezen. Brunner won dit seizoen vijf UCI-crossen in eigen land. De laatste weken was hij in België voor vijf wedstrijden, maar kwam hij niet verder dan een 21ste plek in Diegem.

Honsinger was twee jaar geleden dicht bij een medaille op het wereldkampioenschap. Ze werd in Oostende vierde bij de vrouwen. De laatste keer dat er een Amerikaanse op het WK-podium stond, was in 2018 in Valkenburg. Katie Compton wist toen zilver te veroveren bij de vrouwen.

Lees meer: WK veldrijden 2023 in Hoogerheide: Programma en uitslagen

Selectie Verenigde Staten voor het WK veldrijden 2023 (3-5 februari)

Elite mannen: Curtis White

Elite vrouwen: Clara Honsinger, Raylyn Nuss

Beloften mannen: Jack Spranger, Andrew Strohmeyer

Beloften vrouwen: Lizzy Gunsalus, Madigan Munro

Junioren mannen: Andrew August, Daniel English, Miles Mattern, Ben Stokes, David Thompson, Magnus White

Junioren vrouwen: Vida Lopez de San Roman, Kaya Musgrave, Samantha Scott