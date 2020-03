‘Circus-Wanty Gobert krijgt toch uitnodiging voor Parijs-Nice’ donderdag 5 maart 2020 om 16:42

Circus-Wanty Gobert zal aankomende zondag dan toch aan de start staan van Parijs-Nice, zo meldt het Waalse RTBF. De Belgische formatie was aanvankelijk niet uitgenodigd voor de ‘Koers naar de Zon’, maar krijgt na het afhaken van enkele WorldTour-teams alsnog een uitnodiging.

De wielerwereld is al enkele weken in de ban van het coronavirus en inmiddels zijn de Italiaanse wedstrijden Strade Bianche en GP Industria & Artigianato afgelast. Verder is het maar de vraag of Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo zullen doorgaan.

Meerdere WorldTour-formaties, waaronder Jumbo-Visma en Team Sunweb, hebben inmiddels besloten om te passen voor alle Italiaanse voorjaarswedstrijden. Astana, Team Ineos, Mitchelton-Scott en UAE Emirates gaan nog een stapje verder en zeggen nee tegen deelname aan Parijs-Nice.

Dit geeft Circus-Wanty Gobert, in het bezit van een ProTeam-licentie, de mogelijkheid om alsnog mee te doen aan Parijs-Nice, aangezien organisator ASO een uitnodiging zou hebben verstuurd aan de ploeg van onder meer Xandro Meurisse en de gebroeders Danny en Boy van Poppel.