Circuit Cycliste Sarthe-Pays de la Loire krijgt een nieuwe naam

De vijfdaagse die de afgelopen jaren Circuit Cycliste Sarthe-Pays de la Loire heette, zal voortaan door het leven gaan als de Région Pays de la Loire Tour. In het verleden had de koers ook al andere namen, maar altijd keerde de aanduiding ‘Sarthe’ daarin terug. Nu zal dat voor het eerst niet meer het geval zijn.

De Région Pays de la Loire Tour wordt dit jaar verreden van 4 tot en met 7 april. De wedstrijd begint op dinsdag in Saint-Nazaire en eindigt op vrijdag in Le Mans. Vorig jaar ging Olav Kooij met de eindzege aan de haal in toen nog het Circuit Cycliste Sarthe-Pays de la Loire. De Jumbo-Visma-sprinter schreef destijds twee ritten op zijn naam en onttroonde op de slotdag Mads Pedersen.

Kooij was de eerste Nederlander die de Franse rittenkoers wist te winnen. Op de erelijst van de Région Pays de la Loire Tour staan onder meer ook Bernard Hinault en Greg Lemond. Hinault won de eerste twee profedities van de wedstrijd, in 1975 en 1976.

Lees ook: Olav Kooij wint slotrit en grijpt eindzege in Sarthe na ontregelde finale