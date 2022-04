Olav Kooij wint slotrit en grijpt eindzege in Sarthe na ontregelde finale

Olav Kooij heeft op de afsluitende dag van het Circuit Cycliste Sarthe de eindoverwinning naar zich toegetrokken. In La Chapelle-Saint-Aubin versloeg de sprinter van Jumbo-Visma Xandro Meurisse in een sprint a deux, nadat het peloton door een val op vier kilometer van de finish was gebroken. Omdat Mads Pedersen achterop was geraakt, won Kooij ook het klassement.

De slotetappe van het Circuit Cycliste Sarthe bestond oorspronkelijk uit een lange aanloop van 108 kilometer met drie gecategoriseerde beklimmingen en een plaatselijke ronde in en rond La Chapelle-Saint-Aubin, die acht keer moest worden afgelegd – goed voor 173,6 kilometer. Door het slechte weer werd het parcours echter aangepast. Vier van de acht lokale rondes werden uit de route gehaald, waardoor de afstand met 37,2 kilometer werd ingekort tot 136,4 kilometer. Om elf uur werd het peloton op gang gebracht.

Niet alle renners tekenden het startformulier meer en in de loop van de onstuimige laatste etappe zouden meer mannen er de brui aan geven. De overgebleven renners kregen te maken met veel wind en herfstachtige omstandigheden. Aan het begin van de wedstrijd ontstond een kopgroep met vijf man. Anthony Perez (Cofidis), de jonge Rick Pluimers (Jumbo-Visma), Valentin Ferron (TotalEnergies), Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix) en Thomas Boudat (Go Sport) vonden elkaar en reden bijna twee minuten weg.

In aanloop naar de eerste klim van de dag, de Brûlon na 42 kilometer, brak het peloton en het voorste deel rekende niet veel later de vluchters in. Voor de tweede klim probeerde Clément Carisey (Go Sport) het met een solo en hij kreeg even later versterking van Ferron en Janssens, die ook al bij de eerste vlucht van de dag waren betrokken, Ben Healy (EF-EasyPost) en Nicolas Debeaumarché (St Michel-Auber93). Later sloten ook Lars Boven (Jumbo-Visma), Ward Vanhoof (Sport Vlaanderen), Robert Stannard en Scott Thwaites (Alpecin-Fenix) aan.

Massale val zorgt voor chaos

Bij het ingaan van de vier afsluitende lokale rondes hadden de negen aanvallers ruim een minuut voorsprong. Maar langzaam maar zeker werd het verschil steeds kleiner en op zes kilometer van de streep was alles weer samen. Een massasprint leek in de maak, maar een massale val op vier kilometer van de finish zorgde voor breuken in het peloton. In de stromende regen konden enkele renners doorrijden, waarna Olav Kooij (Jumbo-Visma) en Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix) van een moment van twijfel profiteerden.

Kooij en Meurisse gingen strijden om de overwinning. De Nederlander zette zich in het wiel van de Belg, die de sprint van kop af inzette. Kooij kon in de laatste rechte lijn er mooi omheen komen en sleepte de overwinning naar zich toe. Leider Mads Pedersen bleek bij de massale val achterop te zijn geraakt. Omdat de val buiten de laatste drie kilometer was gebeurd, bleef de klok doortellen – in het voordeel van Kooij. De jonge sprinter verzekerde zich aan het eind van de etappe niet alleen van zijn tweede etappezege, maar ook van de eindoverwinning.