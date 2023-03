Cipressa en de Poggio: recordtijden staan al bijna dertig jaar

De Cipressa en de Poggio: ze zijn onlosmakelijk verbonden met Milaan-San Remo. De Italiaanse koers zal ook dit jaar weer ontbranden op de flanken van deze hellingen aan de Ligurische kust, maar zal dit ook resulteren in nieuwe recordtijden? We moeten er al bijna dertig jaar op wachten.

We beginnen met de voorlaatste beklimming in Milaan-San Remo: de Cipressa. Deze net geen zes kilometer lange beklimming, aan een gemiddelde van goed 4%, is de eerste échte scherprechter van ‘La Primavera’. Op deze klim wordt het kaf vaak van het koren gescheiden, op weg naar de nog belangrijkere Poggio.

Het beklimmen van de Cipressa staat gelijk aan een inspanning van rond de tien minuten. De laatste jaren gaat het echter steeds sneller. Zo deden de eerste renners er vorig jaar volgens climbing-records.com 9 minuten en 30 seconden over, goed voor een gemiddelde snelheid van 36 kilometer per uur.

En toch is dit geen recordtijd. In 1996 en 1999, toen we nog te maken hadden met een andere tijdgeest op het gebied van doping, ging het nóg sneller. Een belangrijke kanttekening: de wind en weersomstandigheden spelen eveneens een rol.

Beste klimtijden – Cipressa

1996: 9m19s over 5,7 km aan 4,1% – gemiddelde snelheid 36,71 km/u (Colombo-Gontchenkov)

1999: 9m28s over 5,7 km aan 4,1% – gemiddelde snelheid 36,13 km/u (Pantani)

2022: 9m30s over 5,7 km aan 4,1% – gemiddelde snelheid 36,00 km/u (peloton onder leiding van UAE Emirates)

2001: 9m35s over 5,7 km aan 4,1% – gemiddelde snelheid 35,69 km/u (Casagrande)

1998: 9m38s over 5,7 km aan 4,1% – gemiddelde snelheid 35,50 km/u (peloton) (Bron: www.climbing-records.com)

En de Poggio? Deze helling is met zijn lengte van 3,7 kilometer aan 3,7% allesbehalve zwaar, maar kruipt na bijna 300 kilometer koers wel in de kleren van de stilaan afgepeigerde renners. De snelheid ligt daarbij rond de 37 kilometer per uur, goed voor een inspanning van iets minder dan zes minuten.

De beste tijd stamt uit 1995 en staat op naam van Laurent Jalabert en Maurizio Fondriest. De Fransman en Italiaan knalden de Poggio dat jaar in 5 minuten en 46 seconden op. Een groepje met Julian Alaphilippe, Michal Kwiatkowski, Oliver Naesen, Alejandro Valverde, Peter Sagan, Matteo Trentin en Wout Van Aert kwam in 2019 dicht bij deze tijd, maar deze renners waren met 5m50s nog vier seconden langzamer.

Beste klimtijden – Poggio

1995: 5m46s over 3,7 km aan 3,7% – gemiddelde snelheid 38,50 km/u (Fondriest-Jalabert)

2019: 5m50s over 3,7 km aan 3,7% – gemiddelde snelheid 38,06 km/u (Alaphilippe-Kwiatkowski-Naesen-Valverde-Sagan-Trentin-Van Aert)

1998: 5m51s over 3,7 km aan 3,7% – gemiddelde snelheid 37,95 km/u (Elli)

2021: 5m51s over 3,7 km aan 3,7% – gemiddelde snelheid 37,95 km/u (Van Aert-Ewan-Van der Poel-Schachmann)

2020: 5m55s over 3,7 km aan 3,7% – gemiddelde snelheid 37,52 km/u (Alaphilippe) (Bron: www.climbing-records.com)