Ciccone verslaat De Gendt in finale virtuele Challenge of Stars zondag 24 mei 2020 om 17:17

Giulio Ciccone heeft de eerste editie van de virtuele Challenge of Stars voor klimmers gewonnen. De Italiaan van Trek-Segafredo wist in de finale op de Stelvio te winnen van Thomas De Gendt, die eerder in het knock-outtoernooi indruk maakte tegen Rafal Majka en Warren Barguil.

Froome en Nibali vroeg uitgeschakeld

In de kwartfinale wisten Giulio Ciccone en Simon Geschke verrassend Jakob Fuglsang en Vincenzo Nibali uit te schakelen in de directe confrontatie op de Stelvio-passage (2,9 km aan 8,7%, max. 12,7%). Thomas De Gendt maakte vervolgens indruk door Rafal Majka ruim te verslaan.

Chris Froome vergat in de laatste kwartfinale te starten en zo leek Warren Barguil eenvoudig de zege te pakken, maar de Fransman wachtte op de Brit en liet het een direct gevecht worden. Kort trokken de twee samen op, maar in de slotfase wist Barguil Froome alsnog af te schudden en te winnen.

Ciccone en De Gendt denderen door

In de halve finale waren Ciccone en Geschke flink aan elkaar gewaagd, maar de Italiaanse klimmer bleek in de laatste rechte lijn te sterk voor zijn Duitse collega. In de tweede halve finale was De Gendt opnieuw oppermachtig, de hele klim bleef de coureur van Lotto Soudal enkele seconden voor Barguil uit rijden.

Finalisten aan elkaar gewaagd

De eindstrijd begon fel: vanuit stilstand moesten Ciccone en De Gendt zich op gang trekken voor de 2,9 kilometer lange beproeving. De wattages gingen gelijk richting en over de 500 watts. De Gendt nam het initiatief en zette Ciccone op achterstand. Met een late inspanning wist de coureur van Trek-Segafredo de aansluiting te maken in de laatste kilometer, waarna het op een sprint uitdraaide die door Ciccone gewonnen werd.

RCS Sport was de initiatiefnemer van het toernooi, in samenwerking met het virtuele platform BKOOL. Eerder dit weekend namen acht sprinters het tegen elkaar op in eenzelfde knock-outcompetitie, toen ging de overwinning naar Nederlands kampioen Fabio Jakobsen.

Kwartfinale

Jakob Fuglsang vs. Giulio Ciccone

Vincenzo Nibali vs. Simon Geschke

Rafal Majka vs. Thomas De Gendt

Chris Froome vs. Warren Barguil

Halve finale

Giulio Ciccone vs. Simon Geschke

Thomas De Gendt vs. Warren Barguil

Finale

Giulio Ciccone vs. Thomas De Gendt

Bekijk hier de livestream terug