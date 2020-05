Fabio Jakobsen zegeviert in sprinttoernooi Challenge of Stars zaterdag 23 mei 2020 om 17:12

Fabio Jakobsen heeft het virtuele sprinttoernooi Challenge of Stars gewonnen. De coureur van Deceuninck-Quick-Step was in de finale te sterk voor Filippo Ganna, die in de slotmeters zijn cassette brak.

Jakobsen was in de finale van deze knock-outcompetitie op het online wielerplatform BKool terecht gekomen door in de kwartfinale Mads Pedersen en in de halve finale Pascal Ackermann te verslaan. Ganna versloeg in zijn weg naar de finale Matteo Trentin en Jasper De Buyst.

Challenge of Stars is een initiatief van Giro-organisator RCS, waarin enkelen van de beste sprinters en klimmers het tegen elkaar opnemen op een kort parcours. Zondag staat het toernooi voor de klimmers op het programma.

Kwartfinale

Pascal Ackermann vs. Nacer Bouhanni

Fabio Jakobsen vs. Mads Pedersen

Jasper De Buyst vs. Tim Merlier

Matteo Trentin vs. Filippo Ganna

Halve finale

Pascal Ackermann vs. Fabio Jakobsen

Jasper De Buyst vs. Filippo Ganna

Finale

Fabio Jakobsen vs. Filippo Ganna