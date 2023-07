Ciccone bedankt ploegmakkers na winst bergtrui: “Deden meer dan de helft van het werk”

Giulio Ciccone verzekerde zich zaterdag van de zege in het bergklassement van de Tour de France. Als de Italiaan de finish haalt van de slotrit naar Parijs, krijgt hij in de lichtstad de laatste bollentrui omgehangen. “Het is een heel sterk gevoel”, zei hij na afloop.

Ciccone ging vervolgens door met het bedanken van zijn ploeg. “Ik denk dat ze vandaag iets ongelofelijks gedaan hebben. Ik moet het hele team bedanken, want we begonnen met een plan en ze deden alles perfect. Deze trui is voor hen. Zij deden meer dan de helft van het werk.”

“We hebben meer dan een week gevochten voor de trui, nu wil ik ervan genieten”, vervolgde de renner van Lidl-Trek. “Het belangrijkste doel, een rit winnen, lukte niet, maar ik was er een keertje dichtbij (in Laruns werd Ciccone tweede, red.). Uiteindelijk is het perfect zoals het is, met eerst ook nog de ritzege van Mads (Pedersen, red.).”

Gevraagd naar het mooiste moment van zijn Tour, antwoordde Ciccone dat het de rit van vandaag was. “Toen ze in mijn oortje zeiden dat ik de bollen zou winnen, als ik de volgende bergpunten zou pakken, realiseerde ik me echt dat het zou gebeuren. Dat was een heel mooi moment.”

